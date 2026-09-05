Murió Alberto Iribarne, exministro de Justicia durante el gobierno de Néstor Kirchner

Alberto Juan Bautista Iribarne , ex ministro de Justicia durante el gobierno de Néstor Kirchner y exembajador argentino en el Uruguay bajo la dirección de Alberto Fernández , murió en las últimas horas a los 76 años. A lo largo de su carrera, el dirigente también se desempeñó como diputado nacional y convencional constituyente.

La noticia se confirmó a partir de una publicación conjunta de sus hijas Florencia e Inés Iribarne, quienes subieron un mensaje en sus redes sociales.

“Hoy despedimos con inmensa tristeza a nuestro papá, Alberto Juan Bautista Iribarne (1950–2026). Hombre afectuoso y solidario, de profundas convicciones, hizo del compromiso social y político una forma de vida y de servicio”, expresaron.

En el escrito además destacaron que, más allá de los lugares de influencia que ocupó, valoraron siempre su aspecto humano y dedicación personal: “ Por sobre los cargos y los honores, nos queda el hombre : su generosidad, su palabra, sus enseñanzas y la huella que dejó en quienes compartieron su camino”.

“Fue diputado nacional, convencional constituyente, ministro de Justicia y embajador, responsabilidades que asumió con la misma pasión y vocación con las que abrazó sus ideales ”, agregaron sobre trayectoria.

Agustín Rossi , diputado nacional y exministro de Defensa, también lo despidió públicamente con un saludo en X: “Falleció Alberto Iribarne. Defensor de la causa peronista siempre. Compañero consecuente con ideas, de gran calidez y bonhomia. Abrazo a sus compañeros y familiares”.

Aníbal Fernández , presidente de Confederación Argentina de Hockey (CAH) y exministro de Seguridad, expresó: “ Que Dios te bendiga querido amigo ”.

El actual embajador de la Argentina en India y exembajador en Israel, Mariano Caucino , se sumó a las despedidas y escribió: “Alberto Iribarne (1950-2026). Diputado, constituyente, ministro y embajador. Representante de una generación que procuró construir un peronismo democrático y moderno. Abrazos a su familia. QEPD”.

Tal como informó LA NACION , Iribarne nació en 1950 y cursó la escuela primaria en el colegio San Miguel. Hizo sus estudios de secundaria en el Colegio Nacional de Buenos Aires y se recibió de abogado a los 23 años en la Universidad de Buenos Aires ( UBA ), donde dictó clases al igual que en la Facultad de Filosofía y Letras.

Su compromiso político empezó en 1969, al militar en la Juventud Estudiantil Católica . Durante la última dictadura militar, ejerció la abogacía y participó de la propuesta renovadora para la organización de abogados Proa, además de escribir en publicaciones clandestinas .

Tras el paro general del 27 de abril de 1979, representó a dirigentes sindicales detenidos y colaboró en la presentación realizada por el Partido Justicialista ( PJ ) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ). Con el retorno de la democracia, trabajó como prosecretario y secretario parlamentario del Senado.

En 1988 formó parte del sector que impulsó la renovación del peronismo con la fórmula Antonio Cafiero-José Manuel de la Sota. Más tarde fue electo diputado nacional y entabló un vínculo político de cercanía con Eduardo Duhalde .

Durante la presidencia de Carlos Menem , trabajó cuatro años como viceministro del Interior junto a Carlos Ruckauf y Carlos Corach , cargo al que renunció en 1997 por desacuerdos con la búsqueda de la reelección presidencial.

Iribarne dirigió la campaña presidencial de Duhalde en 1999 y en 2000 acompañó la candidatura porteña de Domingo Cavallo y Gustavo Beliz. Durante la presidencia interina de Duhalde dirigió la Casa de Moneda y la Secretaría de Seguridad Interior.

En 2003, Kirchner lo nombró al frente de la Sindicatura General de la Nación ( SIGEN ) para supervisar los organismos públicos y, dos años después, asumió la titularidad del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos , área en la que estuvo hasta fines de 2007.

Su último cargo público fue como embajador argentino en Uruguay entre 2020 y 2023 .

Fuente: La Nación