MADARIAGA: secuestraron una Renault Sandero en un operativo rural en el límite con Villa Gesell

MADARIAGA

Personal del Comando de Prevención Rural de General Madariaga secuestró una camioneta durante un operativo realizado este miércoles en la zona del

, en el límite entre los distritos de General Madariaga y Villa Gesell.





El procedimiento se llevó adelante en el marco de un servicio dispuesto por la superioridad y tuvo lugar mientras los efectivos realizaban tareas de recorrida y prevención en jurisdicción rural.





En ese contexto, los agentes interceptaron una Renault Sandero de color negro, que era conducido por un hombre domiciliado en Villa Ballester.





Durante el control se constató que el vehículo circulaba sin seguro obligatorio, por lo que se labró la correspondiente infracción al artículo 40 inciso C de la Ley Nacional de Tránsito 24.449.





La normativa establece, entre los requisitos para circular, que el conductor debe contar con la documentación y condiciones exigidas para la circulación del vehículo, entre ellas la acreditación del seguro obligatorio.





A partir de la infracción constatada, se dio intervención al Juzgado de Faltas Municipal y el rodado fue secuestrado y trasladado al depósito judicial de la dependencia policial.





El procedimiento se realizó en una zona de especial importancia para la prevención de delitos rurales, debido a que el punto donde fue interceptado el vehículo se encuentra en el sector limítrofe entre General Madariaga y Villa Gesell.



