Hallaron una beba muerta en la basura: Un perro se estaba comiendo el cadáver

NACIONALES

El cuerpo de una beba recién nacida fue hallado dentro de una bolsa de residuos en la vía pública. El hecho ocurrió en el barrio Güemes de Caleta Olivia, Santa Cruz, y fue descubierto luego de que vecinos observaran a un perro junto a la bolsa.

El aviso a la Policía se produjo poco después de las 10:15 del lunes. Efectivos de la Comisaría Segunda acudieron al lugar, entre las calles Máximo Berezoski y Misionero Beauvoir, donde constataron el hallazgo.

Según el informe preliminar de un médico policial, se trataría de una recién nacida de entre 34 y 40 semanas de gestación. El cuerpo presentaba lesiones que, inicialmente, fueron atribuidas a la intervención de animales.

La zona fue preservada por personal policial mientras trabajaban efectivos de Criminalística y otras dependencias. También se inició el relevamiento de cámaras de seguridad y se tomaron testimonios de vecinos para intentar establecer cómo llegó la bolsa hasta el lugar.

Una de las principales cuestiones que deberá determinar la investigación es si la beba nació con vida, si murió antes del nacimiento o si los restos corresponden a un aborto.

La causa está a cargo del Juzgado de Instrucción Penal N° 1, conducido por Marcos Pérez Soruco. Los investigadores también analizan los registros de una cámara ubicada en una vivienda cercana que podría aportar información sobre los movimientos registrados en la zona.

Además, la Policía mantiene bajo atención la guardia del Hospital Zonal Padre Pedro Tardivo, con el objetivo de determinar si en las últimas horas ingresó alguna mujer con signos compatibles con un parto reciente o una pérdida de sangre.

El cuerpo fue trasladado al centro de salud local y será sometido a una autopsia, que permitirá establecer con mayor precisión las circunstancias y las causas de la muerte.