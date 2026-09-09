MADARIAGA: Demoraron a un hombre por el hurto de una vivienda, tenía un cuchillo en su poder que fue reconocido por la víctima

MADARIAGA





Un hombre fue demorado en las últimas horas en el marco de la investigación por un robo cometido en una vivienda de calle 9 de Julio al 300, en General Madariaga, donde el propietario había denunciado el faltante de distintos elementos, alimentos y bebidas.





El hecho fue denunciado por un vecino que se había retirado de su domicilio alrededor de las 22 del lunes 7 de septiembre para dirigirse a su trabajo. Al regresar, cerca de las 6 de la mañana, encontró la vivienda revuelta y advirtió que autores ignorados habían ingresado al inmueble.





De acuerdo con la denuncia, el ingreso se habría producido por una ventana trasera que se encontraba sin cristales, ubicada en un sector conectado con el dormitorio. No se constataron daños en la propiedad.





Los delincuentes se apoderaron de distintos elementos, entre ellos un casco de motovehículo, un reloj Citizen plateado, una aspiradora de mano, una envasadora al vacío, una cámara de vigilancia marca Geoteck, una conservadora plástica roja, un candado de moto con su estuche, desodorante y perfume.





También fueron sustraídos alimentos y bebidas que se encontraban en la vivienda. Entre los faltantes denunciados se encontraban carne, queso, membrillo y morrón, además de tres botellas de vodka Smirnoff y una botella de lemonchelo, todas sin abrir.





Los autores también habrían revisado distintos sectores de la casa, entre ellos la ropa y la cocina. Entre los elementos denunciados como sustraídos figuraban además un par de zapatillas de montaña y una linterna recargable, cuya batería no funcionaba.





Sin embargo, parte de los objetos apareció posteriormente en el patio trasero de la vivienda. El propietario encontró allí la envasadora al vacío y la aspiradora, aunque a esta última le faltaba la base. También apareció la tapa de la conservadora.





Este último elemento llamó la atención debido a que podría haber sido utilizado para transportar parte de los alimentos que fueron sustraídos de la vivienda.





El demorado y un elemento reconocido por la víctima





En el avance de la investigación, personal policial identificó en la zona de avenida Buenos Aires y calle 25 a un hombre de 41 años.





Según consta en la ampliación del parte, durante la identificación llevaba entre sus prendas un cuchillo de aproximadamente 40 centímetros de longitud, de color plateado y con una vaina del mismo material.





El elemento fue incautado y el hombre trasladado a la dependencia policial. Posteriormente, se realizó una exhibición del cuchillo al denunciante, quien lo reconoció como de su propiedad y señaló que se trataba de uno de los elementos denunciados.





La situación fue comunicada al Ministerio Público Fiscal, que dispuso la notificación de la formación de una causa por el delito de encubrimiento, conforme a los artículos 1 y 60 del Código Procesal Penal bonaerense.





No obstante, no se adoptó una medida restrictiva de la libertad, por lo que el hombre quedó notificado en el marco de las actuaciones.





La investigación continúa para determinar cómo fueron sustraídos los elementos de la vivienda y establecer si existen otros elementos que permitan vincular al demorado con el robo ocurrido durante la madrugada.