MADARIAGA: Principio de incendio en un automóvil fue controlado por sus propietarios

Un principio de incendio se registró este martes por la noche en un automóvil Chevrolet que se encontraba en calle 20, entre Pellegrini y 3, en General Madariaga.
El hecho ocurrió alrededor de las 21.18 y el foco se habría originado en el sector eléctrico del vehículo.
Al arribar al lugar, los propietarios ya habían logrado sofocar el incendio. Personal de Bomberos Voluntarios procedió a verificar el automóvil y el sector donde se encontraba estacionado, con el objetivo de descartar cualquier riesgo de propagación.
Al lugar también concurrió personal policial, mientras que la intervención de Bomberos estuvo a cargo del Móvil 25, bajo las órdenes del Ayudante Mayor Carlos Tagliaferro.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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