“Estoy bolviendo de Rosario“: el error de ortografía en un mensaje de WhatsApp que destapó el crimen de un arquitecto

Cuando leyó el mensaje supo enseguida que ese no era Rodolfo Augusto Bassi (61) . Entonces empezó una búsqueda desesperada que terminó con un doloroso hallazgo: el arquitecto estaba en uno de sus departamentos, atado a una silla, con cortes en el cuerpo y un golpe fatal en la cabeza.

Bassi era arquitecto . Había tenido una casa de decoración en Paraná , Entre Ríos, y remodelaba departamentos de alquiler. Su hermano Gustavo, dueño de un corralón de materiales, también se preocupó porque no aparecía y acompañó a la Policía de Entre Ríos para buscarlo en cada una de las obras.

Todo empezó el 1.º de septiembre. Rodolfo, o "Rody" como lo conocían sus amigos, había conversado con una pareja hasta las 16. Después dejó de responder y nadie supo más nada de él. Por la tarde su hermana intentó comunicarse para saber cómo había sido su día. Sabía que tenía que controlar la obra de un departamento, pero no sabía cuál.

“Hola, estoy bolviendo de Rosario, Moni. Nos hablamos” , recibió la mujer y supo enseguida que algo estaba pasando. Ese error ortográfico despertó el alerta. Al día siguiente formalizaron la denuncia y empezó la búsqueda.

"Había una hipótesis inicial que apuntaba contra un albañil, pero no sabíamos quién podía ser"; confiaron fuentes de la investigación consultadas por Clarín .

Bassi trabajaba en distintas propiedades de la ciudad y hubo que recorrer una por una hasta dar con él.

En ese lapso intervinieron líneas telefónicas y empezó a trabajar la División Búsqueda de Personas y, más tarde, Homicidios, de la Policía Entrerriana.

Al departamento del complejo habitacional del barrio Paraná XIV la policía llegó con las dos hermanas y los dos cuñados de Bassi. Cuando abrieron la puerta encontraron una escena de horror.

En el lugar encontraron restos de un cuchillo tipo Tramontina y secuestraron una maza que, se cree, pudo ser el arma homicida. De acuerdo al informe preliminar de la autopsia, el cuerpo tenía cortes compatibles con signos de tortura y una fractura de cráneo producto de un golpe con un elemento contundente.

Lo primero que hicieron los investigadores fue analizar las cámaras de seguridad e identificaron un auto. Luego, entrevistaron a los obreros o allegados de la víctima que pudieron haber tenido algún contacto con la víctima.

Fue "rapidísimo", advirtieron las fuentes sobre el desarrollo de la investigación. A una de esas entrevistas con la Policía Carlos Gastón Aguilar (48) llegó con un auto que rápidamente identificaron como el mismo modelo a uno estacionado a la salida del departamento.

Aguilar nunca reconoció haber estado ahí, pero sí dijo compartir ese auto con alguien con quien trabajaban para una aplicación. Fue esa persona la que citaron y quien ubicó a Aguilar con "Claudio" en el departamento.

Mientras intentaban identificar a "Claudio", aprehendieron a Aguilar como acusado del crimen.

Por su parte, Claudio Ramón Inofre (52) fue identificado horas después y localizado en un micro con destino a Misiones. Antes de la medianoche fue interceptado en el último control provincial y detenido. Tenía en su poder un teléfono celular y documentación de la víctima.

Los dos sospechosos fueron imputados por el fiscal Juan Manuel Pereyra en una audiencia ante el juez de Garantías Jorge Sueldo. Los dos se negaron a declarar y el fiscal solicitó que fueran derivados a un penal con prisión preventiva por un lapso de 90 días. Finalmente, el juez les dio 60 días de encierro y fueron trasladados a la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

El móvil del crimen todavía no está claro . Bassi estuvo atado en esa silla del complejo habitacional durante al menos unas horas. Le robaron el dinero y las pertenencias que tenía en su poder, pero hay indicios de que buscaban algo más.

Ni Aguilar ni Inofre tenían antecedentes penales por otros hechos delictivos, algo que sorprende a los investigadores. Uno de los acusados se quedó con "Rody" en el departamento, mientras el otro usó su moto para ir hasta su casa -que sabían que estaba sola- en la calle Dupuy al 300.

El acusado revolvió el lugar y se llevó dinero y cosas de valor. No está claro cuánto dinero podía tener en efectivo por lo que tampoco saben cuánto es lo que se robaron.

Lo cierto es que se quedaron con su celular y contestaron mensajes para evitar que sospecharan de su ausencia , una manera de tener más tiempo de escapar. Tampoco pudieron determinar si usaron ese teléfono para hacer transferencias o gastos en aplicaciones bancarias, al menos hasta que terminen de peritar los teléfonos.

La pregunta que se hacen los investigadores es si pudo ser un robo planificado que salió mal y un crimen una forma de evitar ser descubiertos. O si, además, había alguna deuda o venganza que motivara a tanta violencia.

Según los datos recolectados era Aguilar quien realizaba tareas de mantenimiento habituales en las propiedades y Bassi, en ocasiones, le permitía vivir en sus departamentos.

De acuerdo a la acusación fiscal, todo ocurrió entre las 17 y las 20, cuando, aprovechándose de la relación de confianza que Inofre tenía con Rodolfo, lo sorprendieron y lograron reducirlo a golpes. Lo maniataron con un alambre cerca de la cabeza y las piernas. Le provocaron "cortes superficiales con un elemento punzocortante en diferentes partes del cuerpo siguiendo un plan delictivo acordado entre ambos ", describió el fiscal Pereyra de acuerdo a lo publicado por el Diario UNO Entre Ríos.

Después Inofre se fue en la Yamaha XTZ 125 de la víctima a su casa de Dupuy al 300 y regresó con el casco de la víctima mientras Aguilar vigilaba a Rodolfo.

"Posteriormente, y de manera conjunta, continuaron desplegando violencia hacia Bassi, ocasionándole tres golpes mortales en la cabeza lo que le ocasionó la hemorragia cerebral con fractura de cráneo, que le produjeron la muerte en el lugar. Luego de ello se dieron una fuga con los elementos sustraídos, llevándose también la moto mencionada. La Fiscalía entiende que debe encuadrarse en la figura de homicidio agravado y robo calificado en concurso real", aseveró Pereyra.

Quienes lo conocieron describen a Bassi como un "bohemio", "buena persona" que siempre estaba dispuesto a "dar una mano". Era apasionado del dibujo y se dedicaba a realizar viajes en 4x4 o recorridos con otros artistas para realizar "croquis" o dibujos con la técnica "scratch art", según publica en sus redes sociales.

Tenía una hija llamada Micaela, de 26 años, a quien acompañaba a navegar en "Optimist", una embarcación de vela ligera usada para practicar deportes náuticos.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín