Detienen a dueños de una concesionaria en Pilar: el hermano de Pichot y un diputado libertario entre los 47 estafados

Un matrimonio, dueño de una concesionaria de autos en Pilar fue detenido por la policía, por una investigación iniciada meses atrás por presuntas estafas en la venta de automóviles de alta gama. Y entre los 47 damnificados se encuentra un diputado libertario y uno de los hermanos del excapitán de Los Pumas, Agustín Pichot.

Están acusados de participar en una asociación ilícita junto a un grupo de empleados de la concesionaria de autos.

Se trata del matrimonio integrado por Carlos Alberto González (42) y Cynthia Chamoles (44), propietarios de la concesionaria Autos Pilar Premium , ubicada en la Colectora Oeste de la Panamericana, en el kilómetro 39.5, en la localidad de Manuel Alberti.

La pareja que esta siendo investigada desde mayo, cuando aparecieron las primeras denuncias está acusada de estafar al menos a 47 clientes, quienes señaron vehículos que nunca fueron entregados. Y también por haber vendido vehículos que fueron entregados a consignación sin que los propietarios cobraran por la transacción realizada.

Fuentes judiciales señalaron que entre los 47 clientes estafados figuran el diputado jujeño Manuel Quintar , recordado por estacionar su Tesla Cybertruck en el garaje del Congreso de la Nación; y el ex rugbier del CASI, Joaquín Pichot, uno de los hermanos del excapitán de Los Pumas, Agustín Pichot.

En el caso del exrugbier le ofrecieron gestionar la venta en consignación de su camioneta, una Ford Ranger Raptor 3. Luego que los imputados dispusieron del vehículo, desviaron la venta en su propio provecho, sin restituirlo ni rendir cuentas a la víctima.

El caso está siendo investigado por la UFI Nº2 de Pilar, a cargo del fiscal Andrés Quintana, en el marco de la causa que ahora está caratulada como estafa y asociación ilícita.

Tras la detención del matrimonio en una casa ubicada en el barrio cerrado Los Condes, en Pilar , se les incautaron tres teléfonos celulares.

En mayo, la Justicia había incautado de la concesionaria 19 vehículos de alta gama por un valor cercano al millón 300 mil dólares, que se exhibían en lugares no permitidos y no estaban en regla.

Ahora, la nueva orden de allanamiento y detención fue autorizada por el Juzgado de Garantías Nº6 del Departamento Judicial de San Isidro, luego de que la investigación estableciera que la maniobra denunciada no habría sido un hecho aislado, sino parte de un esquema organizado bajo una apariencia de actividad lícita .

El caso tomó notoriedad meses atrás, luego de que el diputado Quintar fuera uno de los clientes que denunció haber sido víctima de una presunta estafa, tras pagar US$ 285.000 por una camioneta Tesla Cybertruck que nunca le fue entregada.

Tras las primeras denuncias que derivaron en la investigación judicial, se comprobó que a pesar de estar bajo sospecha, los apuntados seguían publicitando la compra venta de vehículos con las redes sociales como punta de lanza.

Así, Instagram, Facebook y Mercado Libre publicitaban vehículos que nunca serían entregados y otros usados que estaban en consignación que figuraban como vendidos, pero el dinero nunca llegaría a sus respectivos dueños.

La organización criminal apuntada estaría integrada por cerca de 10 personas, quienes articularon todo un sistema de venta de vehículos y de captación de dinero para la importación de unidades, cuyo único fin era apropiarse del dinero de los clientes, según denunciaron.

Tras el allanamiento de mayo, la concesionaria apareció cerrada y con los ventanales cubiertos con cartones, mientras los reclamos de compradores y damnificados crecía en número hasta llegar a 47. Aunque no descartan que puedan ser más.

González ya había sido procesado durante el año pasado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en una causa por desobediencia a funcionario público. Y en ese expediente también se dispuso un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos, según confirmó el sitio Pilar a Diario.

Fuente: Clarín