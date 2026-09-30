MADARIAGA: El Municipio denunció cesiones de lotes y advirtió por la compleja situación del macizo del barrio Belgrano

MADARIAGA

La Municipalidad de General Madariaga presentó una denuncia ante el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires para que se investigue la actuación profesional de Rosario Julia Bulfoni, titular del Registro N.º 5 del partido de Pinamar, en relación con la certificación de firmas de contratos de cesión vinculados con terrenos ubicados en las calles Perú, Alemania, Líbano y Bolivia.





La presentación fue realizada el 14 de agosto de 2026 y apunta a una serie de instrumentos en los que Oscar Domingo Serviel figuraba como cedente de lotes o derechos sobre esos terrenos. Sin embargo, según la documentación analizada por el Municipio, Serviel no aparece como titular de los inmuebles y tampoco se habría acreditado documentación que respaldara los derechos que pretendía transferir, como boletos de compraventa, títulos o cesiones anteriores.





La denuncia también señala la existencia de varios contratos confeccionados con un formato similar y relacionados con operaciones realizadas por la misma persona. Por este motivo, el Municipio pidió al Colegio de Escribanos que analice la actuación profesional y determine, dentro de sus competencias, qué documentación fue presentada y cuál fue el alcance de la intervención de la escribana.





Desde el Municipio remarcaron que la certificación de firmas no equivale a una escritura pública ni acredita por sí misma la titularidad de un inmueble o de los derechos invocados en un contrato. La cuestión que deberá determinarse es qué documentación respaldaba las sucesivas cesiones y bajo qué condiciones fueron instrumentadas.





En paralelo, vecinos que aseguran haber sido afectados por estas operaciones realizaron una denuncia penal ante la Fiscalía para que se investigue si los hechos podrían constituir un delito de estafa. Esta actuación judicial es independiente del análisis que pueda realizar el Colegio de Escribanos.





De acuerdo con la información reunida por el Municipio, las sumas abonadas por quienes adquirieron estos derechos serían, en numerosos casos, significativas y muchos de los compradores provendrían de otros distritos. La Municipalidad considera que algunos de ellos podrían haber actuado de buena fe y eventualmente resultar damnificados por operaciones cuya legalidad deberá establecer la Justicia.





Una problemática que excede la cuestión dominial





A la situación vinculada con la documentación de los terrenos se suma una problemática urbanística y de infraestructura que el Municipio considera especialmente compleja.





El macizo presenta sectores con presencia de lagunas y terrenos ubicados por debajo de la cota de las calles. Algunas viviendas ya fueron construidas bajo esas condiciones, lo que genera dificultades para el escurrimiento del agua y hace necesarias obras hidráulicas de importancia y, en determinados sectores, tareas de relleno y elevación de los terrenos.





Según la Municipalidad, este tipo de trabajos implica costos significativos y no constituye una problemática que pueda resolverse de manera aislada por cada propietario, sino que requiere planificación e intervención integral sobre todo el sector.





A esto se suma la falta de provisión regular de energía eléctrica. La Cooperativa Eléctrica de General Madariaga informó al Municipio que para llevar el suministro a la totalidad del macizo es necesario avanzar previamente con la apertura y consolidación de calles y ejecutar una obra de infraestructura eléctrica de considerable magnitud.





Por las características actuales del lugar, la Cooperativa considera que no resulta técnicamente posible brindar una solución definitiva de manera inmediata. Algunas viviendas cuentan actualmente con abastecimiento provisorio mediante instalaciones particulares, una modalidad que tampoco representa una solución regular y definitiva para el desarrollo del sector.





El llamado del Municipio a quienes buscan comprar un terreno





Desde la Municipalidad señalaron que comprenden la situación de los vecinos que adquirieron estos terrenos y remarcaron que muchos podrían haber actuado de buena fe, realizando un importante esfuerzo económico para acceder a un lote o a una vivienda.





En un contexto económico en el que para numerosas familias la compra de un terreno representa el destino de buena parte de sus ahorros, el Municipio consideró especialmente preocupante que puedan encontrarse ahora frente a una situación de estas características.





Por ese motivo, planteó la necesidad de que las investigaciones avancen y que, si se comprueba la existencia de irregularidades, se determinen las responsabilidades correspondientes.





Al mismo tiempo, la situación vuelve a poner el foco en la importancia de realizar controles previos antes de concretar una operación inmobiliaria. Entre otros aspectos, resulta necesario verificar la titularidad del inmueble, la documentación que respalda los derechos que se pretenden transferir, la situación dominial y urbanística y las posibilidades reales de acceder a los servicios básicos.





La Municipalidad remarcó que la necesidad de acceder a una vivienda o a un terreno es legítima, pero que el esfuerzo económico que implica hace necesario extremar las verificaciones antes de avanzar con una compra.





Una problemática que excede la cuestión dominial





A la situación vinculada con la documentación de los terrenos se suma una problemática urbanística y de infraestructura que el Municipio considera especialmente compleja.





El macizo presenta sectores con presencia de lagunas y terrenos ubicados por debajo de la cota de las calles. Algunas viviendas ya fueron construidas bajo esas condiciones, lo que genera dificultades para el escurrimiento del agua y hace necesarias obras hidráulicas de importancia y, en determinados sectores, tareas de relleno y elevación de los terrenos.





Según la Municipalidad, este tipo de trabajos implica costos significativos y no constituye una problemática que pueda resolverse de manera aislada por cada propietario, sino que requiere planificación e intervención integral sobre todo el sector.





A esto se suma la falta de provisión regular de energía eléctrica. La Cooperativa Eléctrica de General Madariaga informó al Municipio que para llevar el suministro a la totalidad del macizo es necesario avanzar previamente con la apertura y consolidación de calles y ejecutar una obra de infraestructura eléctrica de considerable magnitud.





Por las características actuales del lugar, la Cooperativa considera que no resulta técnicamente posible brindar una solución definitiva de manera inmediata. Algunas viviendas cuentan actualmente con abastecimiento provisorio mediante instalaciones particulares, una modalidad que tampoco representa una solución regular y definitiva para el desarrollo del sector.





El llamado del Municipio a quienes buscan comprar un terreno





Desde la Municipalidad señalaron que comprenden la situación de los vecinos que adquirieron estos terrenos y remarcaron que muchos podrían haber actuado de buena fe, realizando un importante esfuerzo económico para acceder a un lote o a una vivienda.





En un contexto económico en el que para numerosas familias la compra de un terreno representa el destino de buena parte de sus ahorros, el Municipio consideró especialmente preocupante que puedan encontrarse ahora frente a una situación de estas características.





Por ese motivo, planteó la necesidad de que las investigaciones avancen y que, si se comprueba la existencia de irregularidades, se determinen las responsabilidades correspondientes.





Al mismo tiempo, la situación vuelve a poner el foco en la importancia de realizar controles previos antes de concretar una operación inmobiliaria. Entre otros aspectos, resulta necesario verificar la titularidad del inmueble, la documentación que respalda los derechos que se pretenden transferir, la situación dominial y urbanística y las posibilidades reales de acceder a los servicios básicos.





La Municipalidad remarcó que la necesidad de acceder a una vivienda o a un terreno es legítima, pero que el esfuerzo económico que implica hace necesario extremar las verificaciones antes de avanzar con una compra.





El Municipio continuará con las actuaciones





La comuna puso a disposición de los organismos correspondientes la documentación reunida y promovió las actuaciones administrativas necesarias, acompañando el expediente municipal N.º 1337/2026.





Mientras continúan las investigaciones, la Municipalidad señaló que seguirá interviniendo dentro de sus competencias para procurar el ordenamiento de la situación, acompañar a los vecinos que puedan haber sido afectados y evitar que nuevas personas se involucren en operaciones sobre terrenos cuya situación jurídica o urbanística no se encuentre debidamente esclarecida.





La existencia de responsabilidades penales, en caso de corresponder, deberá ser determinada por la Justicia. A su vez, los organismos competentes deberán analizar las actuaciones profesionales y administrativas vinculadas con las operaciones denunciadas.





El objetivo planteado por el Municipio es, por un lado, acompañar a quienes puedan haber resultado perjudicados y, por otro, prevenir que nuevas familias comprometan sus ahorros en terrenos sin verificar previamente su situación dominial, urbanística y de infraestructura.