Encontraron a una mujer de 75 años muerta en su casa de Chaco y detuvieron a un vecino que habría intentado robarle

La muerte de una mujer de 75 años quedó en el centro de una investigación luego de que fuera encontrada muerta en su vivienda de Resistencia , provincia de Chaco . Aunque no está determinado si se trató de un crimen, las autoridades detuvieron de forma preventiva a un vecino de 28 años, quien habría intentado robar las pertenencias.

El hallazgo se dio este martes al mediodía, en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Julio Tort y Fortín los Pozos. La alerta se dio a través de un llamado al 911, en donde habían informado haber escuchado gritos de un hombre dentro de esa propiedad .

Frente a este aviso, los efectivos de la Comisaría Séptima se presentaron en la vivienda y demoraron a un hombre identificado como L. A. A. Segundos después, encontraron el cadáver de la dueña del inmueble. A raíz de esto, se ordenó el traslado del cuerpo hacia la morgue judicial.

“No podemos determinar aún la causa de muerte” , señaló el fiscal de Género Jorge Cáceres Olivera durante un diálogo con Diario Chaco. En línea con esto, aclaró: “Entendemos que la persona que está detenida podría ser el autor material del fallecimiento de la señora, pero eso lo determinará la autopsia” .

De la misma manera, Cáceres Olivera reveló que la mujer y el detenido tenían un vínculo. Sin embargo, indicó que este no sería familiar, sino que la dueña de la casa solía darle comida al sospechoso , debido a que este enfrentaría una situación de consumos problemáticos.

A raíz de esto, el fiscal planteó como una de las hipótesis la posibilidad de que el hombre hubiera encontrado a la mujer ya muerta y, en este contexto, habría intentado aprovechar la situación para robar objetos de valor del domicilio. “Estaba acopiando todo en la entrada. Había varias cajas y electrodomésticos para llevárselos” , describió.

No obstante, la segunda línea investigativa apuntaría a que el sospechoso habría intentado robarle y, durante ese ataque, la mujer habría perdido la vida. En línea con esto, amplió: “Puede que el fallecimiento se haya dado por una asfixia mecánica con una almohada que nosotros encontramos en el lugar” .

Por último, el fiscal Cáceres Olivera reveló que el detenido también contaba con un historial delictivo. “Tiene antecedentes de violencia, estupefacientes, por narcotráfico” , enumeró al agregar que también había una causa en su contra por lesiones a cargo de la Fiscalía N° 6 del año 2020 y otra por hurto ocurrida en 2023.

Un hombre de 37 años fue detenido el viernes pasado en Resistencia, en el marco de la investigación por el robo de cerca de $20 millones a una mujer de 76 años . Durante el procedimiento, la Policía de Chaco también secuestró una camioneta Renault Master blanca que habría sido utilizada durante el hecho.

La denuncia fue presentada por la propietaria de una vivienda ubicada en Fray Bertaca al 900. Según su declaración, salió de la casa el sábado 19 de septiembre alrededor de las 19:30 horas para pasar la noche en el domicilio de una nieta, en el barrio Las Palmeras.

Durante la madrugada del domingo recibió un aviso sobre un ingreso ilegal a su propiedad. Cuando regresó, constató daños en la parte trasera de la vivienda y en la puerta de su habitación , donde estaban guardados sus ahorros .

En línea con esto, la denunciante indicó que los autores del robo habrían forzado un candado y un perno colocados como medidas de seguridad en el cuarto. De ese lugar, según declaró, faltaban aproximadamente $20 millones . El dinero provenía del cobro de alquileres y de la venta de un automóvil.

La investigación avanzó a partir del análisis de registros de videovigilancia cercanos a la vivienda. Las imágenes permitieron situar una secuencia alrededor de las 22:45 horas del sábado 19 de septiembre, varias horas antes de que la víctima advirtiera el robo.

En las filmaciones, se detectó una Renault Master blanca que se detuvo en las inmediaciones del domicilio. De acuerdo con la reconstrucción del caso, tres hombres estaban vinculados con el vehículo: uno habría permanecido al volante y los otros dos se habrían dirigido hacia la propiedad.

Durante un operativo realizado el miércoles, los efectivos localizaron la camioneta dentro de un garaje de la ciudad y mantuvieron vigilancia en el lugar. A partir de esa tarea detuvieron a M.N.H., de 37 años , a quien señalan como la persona que dejó el vehículo en ese sitio.

Además, durante el procedimiento encontraron una motocicleta Guerrero Trip 110 que, según manifestó el detenido, había adquirido recientemente. En una mochila y en el rodado había prendas de vestir y zapatillas nuevas, elementos que fueron incorporados a la causa para su análisis.

Finalmente, la fiscal Ingrid Wenner ordenó el secuestro de la Renault Master, que fue examinada por personal de la División Rastros en busca de elementos de interés para la investigación. El detenido fue notificado formalmente de su detención, mientras continúan las medidas para identificar a los otros dos hombres que aparecen en las grabaciones.

Fuente: Infobae