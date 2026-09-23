MADARIAGA: Denunció una presunta estafa tras pagar $770.000 por 25 camperas que nunca recibió

MADARIAGA

Un vecino de General Madariaga denunció una presunta estafa luego de realizar una compra de 25 camperas personalizadas por un total de $770.000 a través de Facebook y no recibir la mercadería en el plazo acordado.





Según consta en la denuncia radicada el 22 de septiembre en la Estación de Policía Comunal de General Madariaga, el hombre realizó la operación el 11 de julio de 2026 con un usuario de Facebook identificado como “La Huella Indumentaria”.





De acuerdo con su relato, efectuó dos transferencias bancarias por un total de $770.000 al alias indicado por el vendedor, bajo el compromiso de que las camperas serían entregadas a fines de agosto.





Sin embargo, el denunciante señaló que el 27 de agosto, al reclamar por el pedido, advirtió que la cuenta de Facebook con la que había realizado la operación ya no se encontraba disponible. Para ese momento, las camperas personalizadas tampoco habían sido entregadas.





Ante esta situación, el hombre manifestó en la denuncia que consideraba haber sido víctima de una estafa, ya que había transferido la totalidad del dinero solicitado. También dejó constancia de que realizó una presentación ante la Oficina de Defensa del Consumidor de General Madariaga.



