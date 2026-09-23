Polémico video: un nene manejó una moto mientras su madre lo filmaba sentada en el asiento trasero

Un niño manejó una moto mientras su madre iba sentada en el asiento del acompañante y grababa todo con su celular. Tras la polémica que generó el caso por su difusión en redes sociales, la Agencia Nacional de Seguridad Vial busca identificar a la mujer

Ocurrió en la localidad bonaerense de Berisso y fue viralizado por la misma familiar del menor, cuyos datos no trascendieron.

En las imágenes, se ve al niño, de espaldas, con una remera verde con mangas blancas, conduciendo la moto por una calle en una zona aparentemente residencial y sin tráfico. Mientras tanto, la mujer, con una mano en el manubrio y el celular en la otra, capta la escena desde diferentes ángulos.

Primero con una mano para enfocar al niño desde un arriba y desde un costado, desde otro, luego, y posteriormente más cerca. Siempre con la parte posterior de su cabeza como referencia sin perder de vista en el plano el camino que recorren.

El video dura unos 23 segundos, no tiene sonido y no se llegan a ver los rostros de ninguno de los dos. Tampoco llevan casco y no se identifica ninguna otra medida precautoria.

Según reportó El Día, la pieza audiovisual fue publicada en redes sociales por la mujer bajo el hasthtag #viralreels.

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial le informaron a Clarín que se encuentran trabajando en la identificación de la madre del menor para actuar en consecuencia del video.

La norma en 16 años la edad mínima para conducir ciclomotores, siempre que no se transporte pasajero, mientras que para las restantes categorías la edad general es de 17 años, con las autorizaciones correspondientes para menores.

Además, para circular en motocicleta es obligatorio que los ocupantes utilicen casco reglamentario. La normativa también establece que quien conduce debe encontrarse habilitado y contar con la licencia correspondiente.

Fuente: Clarín