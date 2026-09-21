“Los conté”: una ruta tiene 156 pozos en pocos kilómetros y el gobierno de Kicillof prometió taparlos

En medio de un fuerte reclamo de los productores bonaerenses por el estado de los caminos rurales y por el destino de las tasas que cobran los municipios para su mantenimiento, el gobierno de Axel Kicillof se comprometió a intervenir un tramo de una ruta considerada estratégica para la producción. Se trata de unos 25 kilómetros de la ruta provincial 50, entre Colón y la rotonda de Pearson , un corredor utilizado por camiones cerealeros que se dirigen hacia los puertos de Rosario. Todo surgió durante una reunión realizada el jueves pasado en Junín en un encuentro regional, donde productores de Colón plantearon al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis que el tramo que une esa localidad con Pearson presenta 156 pozos y que se encuentra en pésimas condiciones y dificulta el tránsito de camiones que trasladan granos, además de afectar a quienes viven en las zonas rurales. Señalaron también que en los últimos tiempos se produjeron varios accidentes.

En ese contexto, la ruta 50 logró entrar en el orden del día de obras viales de la provincia. José Manfredini , vicepresidente de la Sociedad Rural de Colón, contó que durante la reunión con funcionarios plantearon la situación del corredor y que posteriormente recibieron la confirmación de que los trabajos comenzarían en octubre.

“Logramos que se ponga en agenda la reparación de esta ruta tan importante para la actividad, sobre todo el bacheo porque es un desastre. Ya me confirmaron del Ministerio que en octubre próximo arrancan los trabajos”, señaló a LA NACION Manfredini.

La gestión, según explicó, fue realizada por la entidad ruralista de Colón. El productor indicó que fue Hernán Izurieta, subadministrador de Vialidad bonaerense, quien se comprometió con la obra y le confirmó que el tramo ya había sido incorporado a la planificación: “Son 25 km donde hay 156 pozos, los conté”.

El corredor tiene una importancia particular para la actividad agropecuaria de la zona porque conecta Colón con la ruta 50 y constituye una vía de salida hacia Rosario , uno de los principales destinos portuarios para la producción agrícola regional. “Si nosotros los productores no hablábamos de la ruta 50, quedaba archivada”, sostuvo Manfredini.

La situación de ese tramo, según el dirigente rural, viene de varios años. La ruta fue inaugurada en 2011 durante la gestión de Daniel Scioli después de un largo período de obras, pero los productores aseguraron que nunca tuvo un buen desempeño y que desde entonces fue reparada en varias oportunidades: “Esa parte de Colón es el tramo en donde está más rota y se volvió intransitable”.

El reclamo se dio dentro de una discusión más amplia sobre quién debe administrar y mantener los caminos rurales. Durante el encuentro, Katopodis planteó que el esquema actual necesita una modificación y propuso avanzar hacia consorcios de productores para administrar los caminos, tomando como referencia experiencias que ya funcionan en distintos puntos de la provincia y en otras jurisdicciones. “Estamos relevando y viendo cómo organizar la capacidad local municipal y los consorcios que están conformados y, si no conformarlos. Y poder priorizar región por región los primeros kilómetros que podríamos intervenir”, dijo el ministro durante la reunión que entiende que el modelo actual necesita ser revisado.

Katopodis también planteó que el problema no se limita a conseguir recursos. Según explicó, también es necesario definir cómo se realizan las intervenciones, qué tecnología se utiliza y de qué manera se organiza el trabajo entre los distintos actores. “No tiene que ver solo con la plata y con los recursos sino con el modo, el proceso y la tecnología con la que tenemos que intervenir esos caminos. Hay mucho para trabajar y organizar”, señaló.

La propuesta apunta a que los productores tengan una participación directa en la administración de los caminos a través de consorcios , un esquema que, según el gobierno bonaerense, ya tiene experiencias en funcionamiento en distintos municipios de la provincia y también de Córdoba. “El sistema actual no da abasto, no está funcionando”, dijeron fuentes consultadas de la provincia. La intención es avanzar hacia un modelo en el que los usuarios directos de la red rural tengan mayor participación en las decisiones sobre las obras y prioridades, pero hay que poner de acuerdo a la política para llegar a una propuesta consensuada.

Para el dirigente ruralista, la ausencia del Ejecutivo municipal de Colón, Waldemar Giordano, en el encuentro, por su distancia con Kicillof, fue una oportunidad perdida para discutir directamente con los funcionarios provinciales las necesidades de la zona. “La convocatoria fue abierta, estuvimos de la Sociedad Rural de Colón junto al presidente, Darío Delbasso; con el presidente de la Rural de Pergamino, Pedro Jaquelin; y de la de Rojas, Alberto del Solar Dorrego. Lamentablemente, del municipio de Colón solo concurrió el responsable de Defensa Civil porque la intendencia no le dio importancia a este encuentro”, cuestionó.

Manfredini manifestó que la provincia haya reconocido el problema representa un avance. “Eso es un logro importante que un ministro y su gente reconozca que los municipios que tienen este plan viejo son obsoletos y que se quedaron en el tiempo”, sostuvo. La discusión, sin embargo, no se limita al modelo de administración. En Colón existe además un reclamo específico sobre qué destino tienen los fondos que recauda el municipio a través de las tasas viales . Los productores sostienen que, si esos recursos tienen como finalidad el mantenimiento de los caminos rurales, deberían poder conocer cómo se utilizan.

“Lo que nosotros necesitamos saber es en qué se va la plata que recauda el municipio por tasas viales, ya que los caminos rurales de Colón están rotos como toda la provincia”, dijo Manfredini.

En este sentido, la Sociedad Rural de Colón espera ahora acceder a la rendición de cuentas municipal. El dirigente señaló que aguardaban esa documentación y, si no reciben las explicaciones reclamadas, evalúan recurrir a la Justicia mediante un recurso de amparo.

Durante la jornada se trabajó en distintas mesas temáticas. Para los representantes del campo, las vinculadas con caminos y conectividad y con los recursos hídricos fueron las de mayor interés, aunque también se abordaron cuestiones vinculadas con energía, gas y electricidad.

La expectativa ahora está puesta en octubre, cuando deberían comenzar las tareas de bacheo del tramo de la ruta 50. Para los productores, la obra tiene una importancia que excede a Colón: se trata de mejorar una vía utilizada para movilizar la producción hacia Rosario y reducir las dificultades que enfrentan los camiones cerealeros. Para Manfredini, la reunión dejó un resultado concreto con la inclusión de la ruta 50, pero también instaló una discusión que el sector considera central. “Que la provincia esté hablando y que priorice el tema de caminos rurales es un gran avance”, cerró.

Fuente: La Nación