“Lo hice yo”: quemó a su padre con tres litros de aceite hirviendo, lo mató y ahora busca ser declarado inimputable

En un intercambio de mensajes con fecha de junio de 2025, Lucas Grinstein le confesó a su madre y a su hermana cómo había provocado las quemaduras que causaron la muerte de su padre, Daniel Grinstein, de 76 años. Los chats son de apenas algunos días posteriores al hecho, que ocurrió en la madrugada del día 20 de ese mes, cuando la víctima asistió al departamento de su hijo tras recibir un llamado suyo pidiéndole ayuda por un ataque de pánico.

No es la única conversación que lo compromete. En otro diálogo, el hombre de 38 años, que es investigado en una causa por homicidio agravado por la muerte de su papá, le intentó explicar a su madre: “ Lo hice yo , pero la idea fue de Charrier. Yo hablé con ella por teléfono mientras hervía el aceite . Macarena hizo que a medianoche el aceite me llegara rápido”, dijo intentando involucrar a otras personas.

Según la reconstrucción judicial, la noche del episodio, Daniel llegó al departamento de su hijo ubicado sobre la calle Austria al 1900, CABA, para asistirlo en medio de una crisis de salud mental. A las 2:30 de la madrugada una cámara lo registró salir del edificio con la ropa desalineada. Media hora después, ingresó por sus propios medios al Hospital Rivadavia con el 80% de su cuerpo quemado.

“Tuve problemas en casa”, explicó el hombre a los médicos que lo atendieron. Según el personal de salud que lo asistió esa noche, la víctima llegó con su ropa mojada por un líquido que “aparentaba ser ácido porque corroía los guantes de látex e irritaba los ojos”.

Por la gravedad de su cuadro, Daniel fue trasladado al Sanatorio Agote, donde quedó internado en estado crítico durante más de dos semanas con lesiones en la cara, el cuello, el cuero cabelludo, el tórax, el abdomen, los miembros superiores y los muslos. Murió 24 días después. El certificado de defunción consignó shock séptico, falla multiorgánica y condición de “ gran quemado”.

El expediente para averiguar en qué circunstancias ocurrió el hecho se inició el mismo día en la Fiscalía PCyF N°14. Inicialmente se investigó como lesiones graves. En ese contexto, Lucas explicó que lo que pasó fue que su padre se había quedado dormido en un sillón y que, mientras cocinaba, al intentar retirar una olla de la hornalla, su gato había pasado y provocado que se derramara agua caliente con aceite sobre Daniel.

La situación procesal cambió tras la muerte, cuando el fiscal Paulo Gaspani sostuvo que el fallecimiento impedía que la investigación continuara limitada al delito inicialmente investigado y solicitó que el expediente pasara a la Justicia Nacional. En su presentación, señaló que las pruebas reunidas permitían sostener que no fue un accidente sino un hecho ilícito y que existían elementos que indicaban que Lucas habría calentado tres litros de aceite y tirado apropósito sobre la cabeza de su padre.

Entre los elementos que evaluó, el fiscal consideró sospechoso que el acusado viajara a Brasil el mismo día del episodio. Según informó la Dirección Nacional de Migraciones, el pasaje fue comprado ese mismo día y no había sido planificado con antelación.

La causa pasó así al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 17, que encuadró los hechos como homicidio agravado por el vínculo y ordenó su detención nacional e internacional.

Lucas ahora está detenido en la Alcaidía N° 4 de CABA. Sin embargo, aún no lo indagaron: antes de hacerlo, dispuso que el Cuerpo Médico Forense realizara una junta interdisciplinaria integrada por un neurólogo, un psicólogo y un psiquiatra para evaluar si es o no imputable.

La pericia se realizará el próximo 5 de octubre y deberá determinar si está en condiciones de ser sometido a proceso y de ejercer su defensa. También, y fundamentalmente, verificar si al momento del hecho podía comprender la criminalidad de sus actos y dirigir su conducta. En este sentido, el informe deberá establecer si su cuadro era compatible con diagnósticos previos de psicosis paranoide y esquizofrenia , si atravesaba intervalos de lucidez y si requería medicación.

Mientras avanza la causa, el tribunal le prohibió mantener todo contacto, incluso a través de terceros o medios digitales, con su madre y sus hermanas, quienes se presentaron como querellantes en el expediente representados por los abogados Vadim Mischanchuk y Martín Etchart. Lucas, por su parte, es defendido por Roque Mazzioti.

El juzgado también ordenó su derivación al Dispositivo Prisma o al Hospital Penitenciario Central. Hasta que se concretara ese traslado, dispuso que fuera alojado en un establecimiento adecuado a su estado de salud mental, bajo custodia policial.

La misma noche en la que ocurrió el episodio, Lucas habló con el tótem de seguridad de su edificio para contarles que su padre había tenido un accidente doméstico en su departamento y que estaba preocupado.

En el video, se lo escucha contar que no podía conciliar el sueño porque le inquietaba la salud de su papá, que se había resbalado y chocado contra una biblioteca de madera en su casa. En un breve diálogo con el vigilante, aseguró que él insistió en acompañarlo al Hospital Rivadavia porque estaba lastimado, pero que su padre prefirió trasladarse por su cuenta.

Tras oír lo ocurrido, el interlocutor solicitó los datos personales de Lucas y de su padre para mantener un registro formal del incidente ocurrido dentro de las instalaciones del edificio. También le propusieron notificar sobre el hecho a las autoridades policiales por precaución, pero Lucas rechazó la idea: dijo que se trataba de un accidente doméstico sin sospechas de peligro externo y hasta aseguró que su padre logró comunicarse para avisar que ya se encontraba siendo atendido en el hospital.

Su versión cambió cuando su padre quedó internado en terapia intensiva y luego murió producto de las graves quemaduras que sufrió.

Fuente: Infobae