Manejaba con 2,37 gramos de alcohol en sangre, chocó y se dio a la fuga en la Ruta 40

Tras chocar contra otro vehículo en el cruce de la Ruta 40 y Necochea, en Junín de los Andes, un conductor escapó del lugar. Efectivos policiales lo encontraron poco después y el control de alcoholemia registró 2,37 gramos .

El siniestro se produjo el viernes ocurrió cerca de las 23:00 en la intersección de la ruta y la calle Necochea. Un hombre oriundo de la ciudad de Neuquén permaneció en el lugar junto a su Peugeot 2008 blanco y relató a la Policía que otro vehículo lo había impactado antes de continuar su marcha hacia el sur, sin intercambiar datos.

La denuncia activó un operativo de búsqueda coordinado por la Comisaría 25 de Junín de los Andes. A partir de las características aportadas por el conductor afectado, los efectivos localizaron poco después un Volkswagen Gol blanco . Su conductor, oriundo de Zapala, fue identificado y presentó la documentación requerida para circular.

Aunque los papeles correspondientes al automóvil se encontraban en regla , los resultados que arrojó el examen de alcoholemia fueron altos. El registro de 2,37 gramos por litro equivale a una concentración de alcohol en sangre de 0,237 %, un nivel que puede asociarse con confusión, somnolencia, pérdida de coordinación y una marcada disminución de la capacidad de reacción.

Frente a esa situación, los agentes labraron el acta por la infracción y, como medida preventiva, retuvieron la Licencia Nacional de Conducir que pertenecía al hombre.

Más tarde, una mujer oriunda de Junín de los Andes se presentó en el lugar con la documentación que la habilitaba y quedó a cargo de la conducción del Volkswagen Gol. El conductor que había sido sometido al control permaneció en el sitio junto a la mujer.

El comisario inspector Félix Gómez , coordinador de la Dirección Lagos del Sur, indicó a LM Neuquén que la intervención policial comenzó luego de que el jefe de Guardia de la Comisaría 25 comunicara el hecho. Al arribar al cruce de la Ruta 40 y Necochea, los efectivos encontraron únicamente al denunciante y su vehículo.

Una reconstrucción posterior del episodio señaló que, antes de la llegada de los efectivos, los conductores habrían protagonizado una pelea . La Policía había informado inicialmente que no constató una riña al arribar al lugar.

Los procedimientos forman parte de los operativos de prevención que la Policía del Neuquén realiza durante los fines de semana en Junín de los Andes y San Martín de los Andes, con participación de distintas unidades.

Según precisó Gómez, los operativos de saturación y alto impacto se realizan los viernes, entre las 19 y las 22 . El despliegue reúne a personal de la Comisaría 25, la Brigada Rural y la División Tránsito , que intervienen de manera conjunta en sectores de mayor circulación de ambas localidades.

En Junín, las tareas se concentran en la zona de la plaza San Martín y el sector comercial . En los últimos controles, los efectivos identificaron a 86 personas y revisaron 41 vehículos . Además, retuvieron motocicletas por falta de documentación y labraron actas por diferentes infracciones.

En San Martín de los Andes, los controles se realizaron en varios puntos de la ciudad, entre ellos el barrio El Arenal. Durante las jornadas del 18 y el 25 de septiembre, la Policía identificó a 85 personas y controló igual número de vehículos. Además, efectuó 185 pruebas con alómetro .

Uno de esos operativos detectó dos resultados positivos de alcoholemia , además de irregularidades que derivaron en retenciones de motocicletas e infracciones. Las acciones, según la Dirección Lagos del Sur, buscan reforzar la presencia preventiva en zonas de alta circulación y reducir el riesgo de siniestros viales.

El episodio ocurrido en la Ruta 40 quedó registrado por las autoridades como una infracción de tránsito. La investigación de la Policía se concentró en establecer la mecánica del choque y en determinar las circunstancias de la huida que denunció el conductor del Peugeot 2008.

Fuente: Infobae