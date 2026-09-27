Las pruebas que complican al conductor que chocó y mató a una familia en Córdoba: quedó imputado por cuatro homicidios

La Justicia dictó la prisión preventiva de Carlos Javier Ríos , el conductor de la camioneta RAM 1500 que chocó de frente con un Volkswagen Gol y provocó la muerte de cuatro integrantes de una familia en Alta Gracia , Córdoba .

Ríos está imputado por cuatro homicidios simples con dolo eventual en concurso real y continuará detenido en el Establecimiento Penitenciario de Bouwer mientras avanza la investigación.

La medida fue dispuesta por la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple del 1° Turno de Alta Gracia , que reunió distintas pruebas para reconstruir lo ocurrido antes y durante el choque.

Entre los elementos incorporados al expediente hay pericias, estudios científicos, fotografías, documentación, registros de cámaras de seguridad y testimonios de personas que habrían observado la conducción de Ríos antes del impacto.

El choque ocurrió el 23 de agosto cerca de las 19.42, sobre la Ruta Provincial C-45, en el tramo conocido como Camino de los Lecheros.

Según la acusación, antes de llegar a ese lugar, Ríos había realizado maniobras peligrosas y zigzagueantes sobre la Ruta Provincial 5. Además, la investigación sostiene que otros automovilistas le hicieron advertencias sobre su manera de conducir.

Luego, al tomar la C-45, habría realizado un sobrepaso en un sector donde esa maniobra estaba prohibida . De acuerdo con la Fiscalía, el conductor continuó circulando por la mano contraria y no regresó a su carril.

El impacto ocurrió a la altura del kilómetro 23 , cuando la RAM chocó de frente con un Volkswagen Gol que circulaba en sentido contrario, por su carril y a velocidad moderada.

Como consecuencia de la violencia del choque, murieron los cuatro ocupantes del Gol : dos mujeres y dos hombres. Todos sufrieron graves politraumatismos.

Otro de los elementos incorporados a la causa es el resultado de una pericia retrospectiva de alcoholemia .

El estudio determinó que Ríos habría tenido un nivel teórico de 1,54 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del choque. La Fiscalía también investiga el contexto previo al accidente y sostiene que el hombre había participado de un festejo en el que consumió bebidas alcohólicas.

Con esos elementos, la acusación pasó a ser por homicidio simple con dolo eventual en cuatro hechos .

Fuente: TN