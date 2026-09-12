Llueve en el AMBA: cómo sigue el tiempo este fin de semana, según el Servicio Meteorológico Nacional

La lluvia llegó al AMBA este sábado 12 de septiembre y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que los chaparrones se concentren principalmente durante la mañana.

Con el correr de las horas, el tiempo comenzará a mejorar . La nubosidad seguirá presente durante la tarde y la noche, mientras que el domingo desaparecerán las lluvias y volverán las condiciones estables.

Según el pronóstico oficial del SMN, la mañana será el período más inestable , con chaparrones y una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40% .

Durante la tarde el cielo permanecerá nublado , aunque las chances de lluvia bajarán a entre 0% y 10% . Por la noche continuará mayormente nublado y ya no se esperan precipitaciones.

La temperatura oscilará entre 10°C y 11°C , con vientos del sudeste de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h durante toda la jornada.

El domingo 13 de septiembre el tiempo cambiará por completo. El SMN no pronostica lluvias para ninguna parte del día y el cielo se mantendrá entre mayormente nublado y parcialmente nublado .

La mañana será la más fría del fin de semana, con una mínima de 6°C , mientras que la máxima llegará a 12°C durante la tarde.

Los vientos perderán intensidad: soplarán del sur durante la madrugada, rotarán al este por la mañana y al noreste hacia la tarde y la noche, con velocidades de entre 7 y 22 km/h .

Después del sábado con chaparrones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana sin lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. El frío continuará durante las primeras jornadas, aunque las temperaturas irán subiendo de manera gradual hasta alcanzar los 20°C hacia el viernes.

Fuente: TN