Cuáles son las ciudades más frías de la Argentina hoy, sábado 12 de septiembre

El frío intenso volvió a sentirse durante las primeras horas de este sábado en distintos puntos del país. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , al menos nueve ciudades registraron temperaturas por debajo de los 0°C .

El primer puesto fue para Maquinchao (Río Negro) , que alcanzó los -11,8°C , la temperatura más baja del país en lo que va de la mañana.

El segundo lugar lo ocupó Esquel (Chubut) , con -7,6°C (registrados a las 7:00), mientras que el podio lo completó San Carlos de Bariloche (Río Negro) , con -5,4°C (a las 6:00).

Este ranking se irá actualizando durante la mañana con la temperatura más baja registrada por cada ciudad entre las 6:00 y las 12:00.

Incluye únicamente las localidades con datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que pueden existir ciudades sin registros actualizados en las últimas horas.

Fuente: TN