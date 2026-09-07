Les contó a sus amigos que había cobrado $8 millones de indemnización y lo secuestraron para robarle el dinero

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Un trabajador fue secuestrado por tres amigos después de contarles que había recibido $8 millones por un acuerdo laboral. Los sospechosos lo mantuvieron encerrado en una vivienda y lo obligaron a realizar transferencias de dinero, según informó la Policía Militar.

El hecho ocurrió el domingo en el barrio Cohab Rio Vermelho, en Rondonópolis, Brasil. Los tres hombres fueron detenidos y, de acuerdo con las autoridades, tendrían vínculos con una organización criminal y antecedentes por distintos delitos.

La víctima es oriunda de Piauí y se encontraba en Mato Grosso exclusivamente por motivos laborales. El sábado les contó a unos amigos que había recibido el dinero correspondiente al acuerdo con su empresa.

Los hombres lo invitaron a un supuesto asado. Cuando llegó al lugar indicado, lo encerraron dentro de la vivienda y lo obligaron a realizar transferencias mediante PIX. Según la Policía, parte del dinero fue utilizado para comprar drogas y bebidas.

Durante el día, los sospechosos también planeaban llevar al trabajador hasta una cascada. Ante el temor de que pudieran matarlo, la víctima pidió permiso para ir al baño y logró comunicarse con la Policía.

Los agentes llegaron hasta la vivienda y detuvieron a los sospechosos cuando uno de ellos abrió el portón para retirar algo de un automóvil.

La Policía informó además que uno de los detenidos es sobrino del propietario de la casa, quien se encuentra postrado y bajo tratamiento por cáncer.