Entraron armados a un barrio privado y amenazaron a vecinos para venderles un servicio de internet clandestino

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Un grupo armado fue detenido luego de ingresar por la fuerza a un barrio privado de viviendas en Itaboraí, en la región metropolitana de Río de Janeiro. Los sospechosos habrían ingresado a las casas para obligar a los vecinos a contratar un servicio de internet clandestino.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que cinco hombres armados con fusiles irrumpieron en el lugar alrededor de las 3 de la madrugada. Los delincuentes rompieron los portones de acceso, arrancaron cables de internet de la entrada y dispararon contra cámaras y parte del cableado.

Uno de los invasores también habría amenazado al encargado del lugar y le advirtió que destruirían todo si una de las empresas de internet habilitadas que trabajan en la zona continuaba ofreciendo sus servicios.

Según la Policía Militar, el grupo actuaba bajo las órdenes de traficantes que operan en el barrio y utilizaba amenazas para obligar a los vecinos a contratar el servicio clandestino ofrecido por la organización criminal. Uno de los sospechosos habría viajado desde Rocinha, en la zona sur de Río de Janeiro, para participar del ataque.

Los delincuentes llegaron al lugar en un Fiat Palio gris. El vehículo fue secuestrado y un hombre de 44 años, señalado como el conductor del grupo y como el sexto integrante de la banda, fue detenido. Otros dos sospechosos también quedaron detenidos.

Después de la invasión, los vecinos dieron aviso al 35º Batallón de la Policía Militar de Itaboraí. La fuerza reforzó la seguridad en las inmediaciones y se convocó a peritos para analizar la escena. El caso quedó en manos de la 71ª Comisaría de Itaboraí.

La Policía Militar informó que continúa realizando operativos para desarticular a las organizaciones criminales involucradas en la interrupción del servicio de internet y otros servicios esenciales.

Investigan un esquema similar

En paralelo, la Policía Civil de Río de Janeiro realizó un operativo contra la explotación ilegal de internet en la comunidad Boogie Woogie, en Ilha do Governador.

La investigación sostiene que pequeños proveedores habilitados fueron incorporados por una organización criminal para controlar el servicio de internet de la zona desde 2022.

Durante uno de los procedimientos, los agentes secuestraron una denominada “llave de barricada”, utilizada para abrir una barrera instalada por la organización para restringir el acceso al lugar.

Según la investigación, las grandes empresas de telecomunicaciones tenían impedido trabajar en la comunidad. Técnicos habrían sido amenazados y no podían ingresar para realizar instalaciones, reparaciones o tareas de mantenimiento.

La Policía también investiga cortes de cables y daños en equipos de las empresas. De acuerdo con la causa, la interrupción de los servicios habilitados obligaba a los vecinos a contratar proveedores vinculados con la organización criminal.

Hasta el momento fueron identificados tres sospechosos. Uno de ellos habría tenido como función impedir el ingreso de los técnicos de las empresas de telecomunicaciones.

La investigación también analiza el caso de un barrio privado de la zona que habría sido presionado para contratar uno de estos servicios. Según la Policía, empleados de una empresa habrían llegado al lugar acompañados por delincuentes para amenazar a los vecinos.

La causa investiga posibles delitos de encubrimiento, interrupción o perturbación de servicios de telecomunicaciones, atentado contra la seguridad de un servicio de utilidad pública y asociación ilícita.