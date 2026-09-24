La última pista de Nicolás, el argentino desaparecido en Italia: Le ofrecieron trabajo en una playa

NACIONALES





Nicolás Merlano, un argentino de 42 años, permanece desaparecido en Italia y su familia atraviesa una desesperada búsqueda para conocer su paradero. Su hermana Daniela contó cómo fue el último contacto que mantuvieron y aportó detalles sobre los días previos a su desaparición.

El viaje de Nicolás comenzó el 31 de mayo, cuando partió rumbo a Madrid, España. Luego consiguió trabajo en un restaurante de Francia y pasó por Bélgica antes de llegar a Roma.

El hombre mantenía comunicación frecuente con sus familiares hasta fines de junio. En ese momento se encontraba en una zona de playas de la capital italiana y atravesaba una situación de vulnerabilidad después de que le robaran el dinero que tenía destinado para el viaje.

“Había dormido dos noches en la calle y nos contó que un señor parisino se le acercó y le ofreció trabajo. Pero no nos dijo exactamente en qué playa estaba. Eso fue lo último que supimos de mi hermano”, relató Daniela.

La última actividad registrada de Nicolás fue el 30 de junio, cuando respondió un mensaje de Instagram enviado por un amigo. Después, su familia perdió todo contacto con él y su teléfono celular dejó de estar operativo.

Ante la falta de noticias, sus familiares se comunicaron con la Cancillería argentina y realizaron la denuncia correspondiente. Una vez reunida la documentación solicitada, Interpol activó una alerta amarilla hacia fines de julio.

Mientras continúa la búsqueda, las autoridades también recomendaron a la familia contratar un asesor legal especializado en búsquedas internacionales. Sin embargo, Daniela explicó que no cuentan con los recursos económicos necesarios.

“Estamos con mucha angustia e impotencia. No tenemos los recursos para viajar a Italia y no tenemos plata para pagar un abogado internacionalista como nos recomendaron”, expresó.

El plan original de Nicolás era regresar a la Argentina el 28 de agosto, fecha en la que vencía el período autorizado para permanecer como turista. Desde entonces, sus familiares continúan esperando novedades y reclaman que se profundicen las acciones para determinar qué ocurrió.