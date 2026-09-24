“¿Me voy a morir?”: motochorros asaltaron y golpearon a un grupo de adolescentes con autismo

A plena luz del día, cuatro adolescentes fueron asaltados, amenazados con un arma y golpeados por dos personas que circulaban en moto. Los chicos, todos dentro del espectro autista, volvían de la escuela a la que asisten en González Catán. ¿"Me voy a morir?", preguntó una de las víctimas frente a la agresión.

El ataque ocurrió este martes a la tarde, alrededor de las 16.30, en inmediaciones del Centro de Formación Integral (CFI) Santa Inés , una institución de educación especial y formación laboral destinada a jóvenes con discapacidad, según señala el diario digital local Viví el Oeste . El establecimiento perteneciente a la Obra del Padre Mario .

El violento episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se ve que el grupo caminaba por la calle jugando con una pelota , cuando los agresores, que circulaban en dirección contraria, los ven y vuelven hacia atrás en el trayecto que estaban haciendo para increparlos.

Según muestra el video, el acompañante del conductor de la moto se bajó y agarró del brazo a uno de los chicos , mientras l o amenazaba con un arma de fuego y le revisaba los bolsillos . Un instante después, cuando el adolescente quedó sentado en el suelo, el atacante le dio un culatazo.

Frente al temor generalizado, los ladrones aprovecharon para quitarle las pertenencias al resto de sus víctimas . Tras concretar su cometido, los motochorros se subieron al vehículo y siguieron su rumbo, aunque antes hicieron un disparo al aire .

Después de que los atacantes se fueron, los tres compañeros se acercaron al chico que había quedado sentado en el piso y se tocaba la cabeza en el sector donde lo golpearon. En la grabación se ve que se mira la mano con preocupación , que aparentemente estaba ensangrentada producto de la herida.

Asustado, el joven golpeado le preguntó a sus amigos si la herida era tan grave como para llevarlo a la muerte. " ¿Me voy a morir? ", se escucha en el audio de la filmación.

En medio de la desesperación, los adolescentes empezaron a hacer seña a los pocos automovilistas que pasaban por el lugar, mientras comenzaban a acercarse vecinos de la zona que finalmente los ayudaron y llamaron a las autoridades . "Me voy a morir, me voy a morir", repetía el joven golpeado.

Según consigna El Bonaerense , personal policial de la comisaría local analizó los registros de las cámaras de vigilancia para tratar de i dentificar la patente de la motocicleta utilizada por los agresores.

En tanto, trascendió que los motochorros todavía permanecen prófugos.

Fuente: Clarín