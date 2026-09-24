Caso Loan: el tribunal de juicio le puso fecha a la declaración clave de una de las principales acusadas

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes anunció este miércoles cuándo se llevará a cabo una audiencia clave en el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña (5) : el 7 de octubre próximo declarará la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava (54) , una de las principales acusadas.

La decisión se conoció en una nueva audiencia del debate que se reanudará esa fecha luego de un par de jornadas pospuestas. Esto ocurre un día después de que el Poder Ejecutivo correntino aceptó por decreto el retiro del juez Fermín Amado Ceroleni , quien el 1° de diciembre próximo dejará de ser el presidente del tribunal porque hace dos años que solicitó jubilarse.

Por su parte, los abogados Ernesto González y Agostina Furlán ya habían manifestado al inicio del debate que tanto Caillava como su marido, el ex capitán de navío Carlos Guido Pérez (65) , iban a declarar, pero lo supeditaron a los testimonios que se iban a escuchar.

La defensa de la pareja habría tomado la decisión de acelerar la declaración luego de los testimonios de la enfermera Alicia Axon y Deisy Leonela Ávalos, la vecina de 9 de Julio que aseguró no haber escuchado toser a Caillava mientras estuvo en el hospital, unas horas después de la desaparición de Loan.

Axon, que fue testigo del casamiento de Caillava y reconoció que las une una amistad, insistió en que la imputada asistió por un cuadro de tos y que la directora del hospital le sugirió aplicarle corticoides y un antibiótico para que al día siguiente pudiera acudir a una consulta médica en la ciudad de Corrientes.

Caillava justificó ese viaje alegando que el turno lo había gestionado antes de la desaparición de Loan y era para una consulta con una ginecóloga por un posible caso oncológico. En su declaración, Axon dijo que esa noche hablaron del tema y que su amiga Victoria le dijo que su visita era a un urólogo debido a que tenía un cuadro de incontinencia.

En tanto, el 8 de octubre está previsto que declare el hijo de Caillava, Jorge Luciano Bertón, quien deberá explicar qué hizo el 13 de junio de 2024 -cuando desapareció Loan- y el día siguiente.

Basándose en el análisis de las antenas de telefonía celular, algunos investigadores sospechan que Caillava y Pérez pasaron por la casa de “Jorgito” cuando retornaron de El Algarrobal horas después del hecho. En su declaración ante la Justicia, el matrimonio señaló que retornó directamente a su casa, que está sobre el otro margen de la ruta 123.

Este miércoles el tribunal integrado por Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco rechazó la convocatoria de una serie de nuevos testigos, entre ellos el abogado Fernando Burlando y el ex fiscal de Goya Juan Carlos Castillo. Además, descartaron realizar una reconstrucción del hecho.

Ceroleni también se refirió a su jubilación y descartó que ello pueda generar algún tipo de retraso en el juicio o planteos de nulidad . Recordó que inició el trámite hace dos años y que ahora fue aceptado por el Gobierno. Y destacó que cualquiera de los cuatro jueces que seguirán en funciones puede asumir la presidencia del debate.

Quien sí declaró en esta audiencia fue Hugo Daniel Duarte, un trabajador municipal de 9 de Julio que presenció los peritajes que se realizaron sobre la Ford Ranger de Pérez y Caillava. El hombre dijo que vio el secuestro de una botellita de agua y otro elemento que estaba sobre la alfombra. Y que advirtió la presencia de manchas azules en la parte delantera del rodado cuando los peritos rociaron la carrocería con Luminol. “ Me dijeron que marcaban la presencia de sangre” , acotó.

Luego declaró a licenciada en investigación criminal de la Policía Federal Johanna Méndez, quien dijo que analizó la información extraída de los celulares de los imputados Laudelina Peña (47) , Bernardino Antonio Benítez (39) , el comisario Walter Maciel (45) y de Mónica del Carmen Millapi (37) .

Reveló que el día de la desaparición de Loan hubo “bastante” actividad en el celular de Laudelina, registrándose contactos con Caillava, Catalina Peña -abuela de Loan-, Macarena Peña -su hija- y Camila Núñez -su sobrina política-. Y dos contactos con un número que no estaba agendado.

Méndez dijo que en los teléfonos de Laudelina y Maciel hallaron diferentes fotos del botín de Loan que fue “plantado” en un lodazal que está a unos dos kilómetros del lugar de la sustracción.

La oficial indicó que Maciel también tuvo muchos mensajes “con su madre, a la que la daba detalles de la búsqueda”. Unos minutos después el abogado del comisario, Richard Vallejos, dijo que era imposible porque la mujer había fallecido cuando Maciel tenía 17 años.

Una tarea similar realizó la suboficial Dalma Yamila Benítez sobre los celulares de Catalina, Macarena, Benítez y su hijo.

Sobre el teléfono de la abuela, indicó que era analógico y solo se podía utilizar para llamados y mensajes de texto. El dato curioso es que se detectaron 34 llamados cuyos registros fueron eliminados.

Y añadió que el celular de Macarena no estaba activo al momento del hecho.

El oficial subinspector de la Policía Federal también se refirió a los procedimientos que realizaron en una propiedad de El Algarrobal con perros entrenados en la búsqueda de cadáveres y luego en el cementerio, donde se llegó a romper una base de cemento que se había construido recientemente.

“Esa obra la había mandado a hacer el portero de la escuela y era para su tumba”, contó. En ese lugar hubo reacción de los perros RH (restos humanos), pero los guías lo atribuyeron a la “contaminación” por tratarse de un cementerio.

Finalmente, declaró Horacio Céspedes, quien fue testigo del allanamiento del departamento de Pérez en Resistencia. El hombre dijo que allí solo se secuestró un pendrive.

Por otro lado, está previsto que la próxima semana no habrá audiencias porque los jueces participarán de un encuentro de tribunales orales.

El juicio comenzó el pasado 16 de junio y ya declararon poco más de 50 testigos, entre ellos los familiares del niño.

De los siete acusados de la sustracción y ocultamiento -hay otros diez por desviar la investigación-, solo tres dieron hasta el momento su versión de los ante el Tribunal: Laudelina, Benítez y el comisario Maciel.

Fuente: Clarín