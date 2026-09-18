La psicología explica por qué muchos hombres jubilados pasan más tiempo en silencio: no es por falta de palabras

La imagen de un hombre jubilado sentado en silencio , mirando la televisión o perdido en sus pensamientos, es una escena común en muchos hogares. A veces suele interpretarse como desinterés, apatía o un rasgo propio de la edad, pero la psicología propone una explicación diferente.

Diversos especialistas sostienen que el silencio de muchas personas mayores puede estar relacionado con un proceso de transición interna , especialmente en generaciones donde el trabajo ocupó un lugar central en la construcción de la identidad y el sentido de valor personal.

Para muchas personas, el trabajo no solo organizaba la rutina , sino que también aportaba reconocimiento, vínculos sociales y una sensación cotidiana de utilidad. Al llegar la jubilación, esa estructura desaparece de forma repentina y obliga a redefinir quién se es fuera del ámbito laboral.

Según este enfoque psicológico, el desafío no pasa únicamente por tener más tiempo libre, sino por reconstruir un propósito y encontrar nuevas formas de pertenencia, participación y valoración personal.

Los especialistas identifican varios factores que pueden influir en este proceso:

Esta combinación puede favorecer el retraimiento y hacer que el silencio funcione como una forma de procesar una etapa de cambio, más que como una ausencia de pensamientos.

Los psicólogos advierten que estar callado no equivale necesariamente a estar deprimido . En muchos casos, se trata de un período de adaptación en el que la persona reorganiza sus intereses, hábitos y relaciones.

Sin embargo, cuando el aislamiento se prolonga y aparece junto con pérdida de interés por actividades, alteraciones del sueño, desesperanza o abandono de los vínculos, recomiendan consultar con un profesional de la salud mental.

La evidencia en psicología sugiere que quienes logran adaptarse mejor a esta etapa suelen incorporar nuevas fuentes de sentido en su vida cotidiana. Algunas estrategias frecuentes son:

Más que un final, la jubilación puede convertirse en una etapa de reconstrucción de la identidad , donde el valor personal deja de depender exclusivamente del trabajo y comienza a apoyarse en nuevas experiencias y relaciones.

Fuente: TN