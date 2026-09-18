Inédito plan: en Santa Cruz hay 2 millones de guanacos y ahora tendrán un sello que protegerá el origen de su carne

EL CALAFATE, Santa Cruz.- El Ministerio de la Producción, Comercio e Industria de esta provincia lleva adelante el proceso técnico y legal para obtener el sello de Indicación Geográfica del guanaco santacruceño, una certificación que protegerá la identidad, la calidad y el origen de la carne, la fibra y los subproductos producidos en este territorio. Según los últimos datos oficiales, la población de la especie en la provincia alcanza a los 2 millones de ejemplares.

El proceso se realiza junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y una consultora especializada en el proceso técnico y legal para la obtención de la Indicación Geográfica (IG) para los productos y subproductos del guanaco santacruceño (Lama guanicoe), en el marco del Plan para el Manejo del Guanaco vigente en la provincia.

“La Indicación Geográfica es un proceso técnico y legal riguroso que certifica que la carne, la fibra y los subproductos del guanaco se producen en Santa Cruz, bajo estándares de calidad y sustentabilidad”, detalló la subsecretaria de Industria, María Virginia Sturzenbaum , a través de un comunicado de prensa donde explicó que para el proceso se respaldan en el Plan de Manejo para la especie que cuenta la provincia. La funcionaria consideró que “es un paso decisivo para posicionar nuestros productos en mercados exigentes”, detalló.

El objetivo central del trabajo consiste en llevar adelante el proceso técnico y legal para el otorgamiento del sello de Indicación Geográfica, aplicable a la carne, la fibra y los subproductos derivados del guanaco transformados en el territorio provincial. La iniciativa se apoya en la actualización del Plan para el Manejo del Guanaco, ratificado mediante el Decreto Provincial N° 201/2025, marco regulatorio que fundamenta la certificación de origen y asegura que el aprovechamiento comercial se desarrolle bajo estrictos principios de sostenibilidad y equilibrio ambiental.

“Bajo esta reglamentación, la industrialización de la carne de guanaco ha experimentado un crecimiento sostenido en el mercado provincial, favoreciendo la diversificación de la matriz productiva y aportando al fortalecimiento de la soberanía alimentaria”, afirmaron desde el área a través de un comunicado de prensa.

Por su parte, el secretario de Estado de Comercio e Industria, Paulo Lunzevich , destacó el alcance estratégico de la iniciativa y expresó que “Santa Cruz viene trabajando hace tiempo, de manera seria y planificada, para que el guanaco santacruceño tenga su sello. Es un proceso concreto que ya está en marcha junto al CFI. Se trata de proteger nuestra identidad, agregar valor en el territorio y abrir mercados”. Los expertos locales indican que las condiciones ambientales únicas de Santa Cruz y los métodos de extracción sustentable otorgan a los productos locales una identidad y una calidad singulares que los diferencian frente a las ofertas de otras regiones.

Según un informe presentado por el Consejo Agrario Provincial (CAP) y la organización de conservación de la naturaleza WCS Argentina durante la última Exposición Rural de Palermo, se estimó una población cercana a 2 millones de guanacos durante la estación fría (abril-septiembre) y 1,8 millones durante la estación cálida (octubre-marzo), para un área de predicción de 200.280 km², equivalente al 82% de la superficie provincial. El estudio, que actualizó la estimación de abundancia y distribución del guanaco ( Lama guanicoe ) en la provincia de Santa Cruz, fue realizado en conjunto con investigadores del Conicet a partir de relevamientos terrestres realizados durante 2023.

Según el informe, estas estimaciones tuvieron niveles de incertidumbre acorde con lo esperado para este tipo de estudios (15% para la estación fría y 7% para la cálida). La comparación de estos resultados con la estimación metodológicamente comparable disponible para 2013 resulta consistente con una tendencia de incremento de la población provincial durante la última década, cuya magnitud probablemente difiera entre los distintos paisajes de Santa Cruz.

Del mismo informe se desprende que el guanaco es un componente clave de la biodiversidad patagónica y un recurso estratégico para la economía regional a través de su aprovechamiento sustentable. La evidencia de una población consolidada y en crecimiento demuestra que la especie encuentra hoy condiciones óptimas para su desarrollo y conservación en la provincia.

Fuente: La Nación