Enterrar papel aluminio en el jardín en primavera: por qué lo recomiendan los expertos

La primavera es la época en la que el jardín vuelve a llenarse de flores y brotes, pero también el momento en que ratas, ratones, palomas e insectos buscan alimento entre las plantas. Por eso, algunos expertos en jardinería recomiendan un método sencillo: usar papel aluminio alrededor de los canteros o enterrarlo de forma superficial en las zonas más vulnerables.

El objetivo no es nutrir la tierra, sino crear un entorno menos atractivo para determinadas plagas . Aunque las personas prácticamente no perciben ningún olor, los roedores poseen un olfato mucho más desarrollado y, junto con la textura y el sonido del aluminio, pueden evitar acercarse a esos sectores.

El papel aluminio puede colocarse de distintas maneras, según el tipo de plaga que se quiera disuadir:

En el caso de las palomas , el efecto se relaciona principalmente con el reflejo de la luz sobre la superficie brillante, que genera destellos que las incomodan y las mantiene alejadas.

Durante esta estación aumenta la actividad de muchas especies que buscan alimento o un lugar para instalarse. El papel aluminio actúa como un método preventivo y no reemplaza un manejo adecuado del jardín.

Además de este truco, conviene retirar con frecuencia frutas caídas, restos de verduras y materia orgánica , ya que son el principal atractivo para roedores y otras plagas.

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Si preferís evitar pesticidas, existen otros recursos caseros que también suelen utilizarse en jardinería:

La combinación de estas prácticas, junto con una buena limpieza del jardín, suele ser más efectiva que depender de un único método para mantener las plantas protegidas durante la primavera.

Fuente: TN