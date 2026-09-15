La policía allanó tres propiedades vinculadas a L-Gante por una denuncia de amenazas

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La Policía Bonaerense allanó tres propiedades vinculadas al cantante Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia por amenazas. Durante los procedimientos fueron secuestrados una camioneta BMW X5 y tres teléfonos celulares.

El músico y un allegado, ambos de 26 años, fueron notificados de la causa, que investiga presuntas amenazas coactivas agravadas por el uso de armas de fuego y violación de domicilio.

La investigación comenzó a partir de la denuncia realizada por una joven de 23 años, quien aseguró haber sido intimidada por un hombre conocido como “El Oso”, señalado como tío del cantante.

Según consta en la denuncia, el hombre habría amenazado a la joven con el objetivo de que abandonara la vivienda donde reside. La mujer sostuvo que le advirtieron que sería obligada a retirarse del lugar por integrantes de “La Mafilia”.

Días después, siempre según el relato incorporado al expediente, L-Gante habría llegado hasta el domicilio a bordo de una camioneta negra acompañado por unas diez personas.

De acuerdo con la denunciante, el grupo abrió el portón e ingresó al patio de la propiedad. En ese momento, algunos de los presentes habrían exhibido armas de fuego con el objetivo de intimidar a quienes se encontraban en el lugar.

La joven también aseguró que el episodio se repitió posteriormente, cuando los denunciados regresaron al inmueble y uno de los acompañantes habría mostrado nuevamente un arma de fuego desde la ventanilla de un vehículo.

A partir de las pruebas reunidas, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad y distintas tareas de investigación, los investigadores lograron identificar vehículos y personas que podrían estar vinculados con los episodios denunciados.

Con esos elementos, la UFI N.º 10 y el Juzgado de Garantías N.º 2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez autorizaron tres allanamientos en propiedades relacionadas con la investigación.

Los procedimientos se realizaron el lunes por la noche. En ese marco fueron notificados Elián Valenzuela y E.J.A.C., ambos de 26 años.

Además de la BMW X5 señalada como uno de los vehículos vinculados con los hechos investigados, los agentes secuestraron tres teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes para determinar si contienen información de interés para la causa.

Tanto el cantante como el otro hombre quedaron formalmente notificados de sus derechos y garantías y permanecen vinculados a la investigación.

La causa está caratulada como amenazas simples, amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio, todas en concurso real entre sí.