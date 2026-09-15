GENERAL MADARIAGA: Un incendio provocó importantes pérdidas en un quincho de la Cabaña San José

MADARIAGA





Un incendio se registró este martes por la mañana en las instalaciones de la Cabaña San José, ubicada en la zona de Invernadas, donde las llamas afectaron un quincho y el salón comedor del establecimiento rural.



La salida de emergencia fue registrada a las 7:17 y demandó la intervención de los Bomberos Voluntarios de General Madariaga, que trabajaron en la extinción de los focos activos y posteriormente realizaron tareas de enfriamiento en el sector afectado.



De acuerdo con la información aportada, las pérdidas en el lugar serían casi totales. El quincho se encontraba en medio de los preparativos para un importante remate que está previsto para el próximo jueves.





Entre los factores que habrían favorecido la rápida propagación del fuego se encuentran la presencia de una estructura de nylon y fardos de pasto utilizados en el sector; informaron en CNM Radio con un movil desde el lugar. Una de las hipótesis que se analiza es que el incendio se habría originado por una falla eléctrica, aunque las circunstancias todavía son materia de investigación.



El remate previsto para el jueves se mantiene en pie. Sin embargo, el incendio afectó el espacio destinado al almuerzo, que estaba previsto a beneficio de FAE, por lo que se trabaja en la búsqueda de una alternativa para poder realizarlo.



El quincho tenía capacidad para aproximadamente 250 comensales. Durante la jornada, personal del establecimiento comenzó con las tareas de retiro de materiales y limpieza de los sectores afectados.



El operativo de Bomberos Voluntarios de General Madariaga estuvo encabezado por el móvil 25, a cargo del oficial auxiliar de Dotación Miguel Soler, y el móvil 32, a cargo del ayudante mayor Carlos Tagliaferro.