La Fiesta Nacional de la Flor busca voluntarios para su 63° edición: qué puestos ofrece y cómo postularse

La Fiesta Nacional de la Flor abrió la inscripción para quienes quieran participar como voluntarios en la organización de su 63° edición , que se desarrollará del 3 al 12 de octubre en el Predio Floral de Belén de Escobar , provincia de Buenos Aires.

La convocatoria está destinada a personas interesadas en colaborar con el funcionamiento del evento, uno de los encuentros de floricultura más importantes de América Latina. Entre los perfiles buscados aparecen cajeros, personal de mantenimiento y colaboradores para distintas áreas .

La organización prioriza personas con buena predisposición para el trabajo en equipo y la atención al público. Además, informó que no es necesario tener experiencia previa , ya que los seleccionados recibirán una capacitación antes del inicio del evento.

La Fiesta Nacional de la Flor se celebra todos los años en Escobar y reúne a productores, viveristas y miles de visitantes de todo el país. Durante diez días ofrece exposiciones florales, espectáculos y propuestas para toda la familia.

Entre sus principales atracciones se destacan:

Quienes deseen formar parte de la organización pueden postularse de dos maneras:

La 63° Fiesta Nacional de la Flor tendrá lugar del 3 al 12 de octubre de 2026 en el Predio Floral de Belén de Escobar, donde volverá a reunir a expositores, emprendedores y visitantes en una de las celebraciones más tradicionales de la provincia de Buenos Aires.

Fuente: TN