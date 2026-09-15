Buscaban a su hermano y mataron a un nene de 7 años

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Leonel Santino Ortiz tenía 7 años y murió luego de recibir un disparo durante un ataque armado contra su familia en Las Heras, Mendoza. Los investigadores sostienen como principal hipótesis que los agresores habían llegado hasta la vivienda para buscar a los hermanos mayores del niño, en el marco de un conflicto que habría comenzado horas antes.

El ataque ocurrió el lunes alrededor de las 21.16, en una vivienda ubicada en el asentamiento Villa Junín, en las inmediaciones del barrio Democracia, en el municipio de Las Heras.

Según la reconstrucción inicial, un grupo de hombres llegó hasta el lugar a bordo de un automóvil rojo y comenzó a disparar contra la vivienda. Se efectuaron numerosos disparos mientras las personas que estaban dentro intentaban ponerse a salvo.

En medio del ataque, Leonel recibió un impacto de bala en la parte superior de una de sus piernas. La herida le provocó una hemorragia severa y un shock hipovolémico debido a la pérdida de sangre.

Fueron vecinos de la zona quienes trasladaron al niño hasta el hospital Carrillo, ubicado a pocas cuadras de la vivienda. Allí recibió atención de urgencia, pero murió poco después como consecuencia de la gravedad de la lesión.

Los investigadores creen que el ataque estaba dirigido contra los hermanos mayores de Leonel. La principal línea investigativa apunta a una disputa que habría comenzado durante la mañana a partir de una acusación contra uno de los jóvenes por un supuesto robo.

De acuerdo con el relato de familiares, el conflicto escaló durante el día y hubo enfrentamientos y agresiones contra integrantes de la familia. Incluso, según denunciaron, se habría intentado incendiar la vivienda.

Valeria, hermana de Leonel, relató que durante la noche llegaron tres hombres en un automóvil y comenzaron a disparar. “Cayó un auto con tres tipos y se bajaron a atacar. Atacaron a todos”, contó.

La joven sostuvo que el origen de la disputa habría sido una acusación contra otro de sus hermanos. “Culparon a mi otro hermano de un robo”, afirmó, y aseguró que el joven no había cometido ese delito.

La mujer también rechazó que el episodio estuviera relacionado con una disputa vinculada al narcotráfico y aseguró que todo comenzó por el supuesto robo. Además, confirmó que durante la mañana ya se habían registrado hechos violentos y que habían intentado incendiar la casa familiar.

Por ese motivo, los investigadores analizan si la balacera de la noche fue una represalia vinculada directamente con aquel conflicto.

La principal hipótesis sostiene que los agresores regresaron varias horas después con la intención de encontrar a los hermanos mayores de Leonel y resolver la disputa mediante un ataque armado.

Ahora, la investigación está concentrada en identificar a los responsables. Una de las principales pistas es el automóvil rojo utilizado para llegar y escapar del lugar. Los investigadores trabajan para reconstruir su recorrido mediante cámaras de seguridad ubicadas en las calles y accesos de la zona.

También buscan determinar cuántas personas participaron del ataque. La hermana del niño aseguró que fueron tres hombres, aunque durante las primeras horas surgieron distintas versiones sobre la cantidad de atacantes.

Las pericias balísticas, el análisis de las cámaras y los testimonios serán fundamentales para establecer cómo ocurrió el ataque e identificar a los responsables.

Hasta el momento, los autores permanecen sin identificación oficial y continúan siendo buscados por la Justicia.