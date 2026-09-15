ATE anunció que pedirá un examen médico sobre la salud de Javier Milei: “Los desequilibrios del Presidente son muy evidentes”

La Asociación de Trabajadores Estatales presentó un pedido al Gobierno para saber "el estado de salud" de Javier Milei y si se encuentra en condiciones de ejercer la primera magistratura.

"Los desequilibrios del Presidente son muy evidentes" , posteó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. Y agregó que no hace falta ser un profesional para saber que el mandatario "padece algún tipo de psicosis".

El Consejo Directivo del gremio presentó ante la Jefatura de Gabinete y Presidencia de la Nación una solicitud de acceso a la información sobre la aptitud psicofísica del jefe de Estado.

"Es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado", posteó el dirigente gremial en X.

Además, señaló que la situación es grave en el caso de Milei porque es quien encabeza la administración pública nacional.

"Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen golpistas o destituyentes , porque no buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función", agregó Aguiar.

ATE EXIGIRÁ UN EXAMEN MÉDICO PARA CONOCER EL ESTADO DE SALUD DEL PRESIDENTE!! LOS DESEQUILIBRIOS DEL PRESIDENTE SON MUY EVIDENTES!!! No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que @JMilei PADECE ALGÚN TIPO DE PSICOSIS, y su salud no es exclusivamente privada… pic.twitter.com/l8ul6y7Pnz

"Tenemos que avanzar en una iniciativa legal que permita exigir también examen psicofísicos a todos los cargos electivos a partir del año que viene. Esta presidencia de Milei nos enseñó que la psicosis y el delirio de un candidato en la campaña se pueden camuflar. No nos puede volver a pasar", concluyó Aguiar.

En agosto, la salud presidencial fue foco de preocupación debido a la no publicación de la agenda oficial y a la ausencia pública del mandatario.

En medio de rumores, el vocero presidencial, Adrián Ravier aseguró que Milei “está muy bien de salud”, pese a las “dudas” manifestadas por la oposición.

“Desde muchos lugares se manifestaron dudas sobre la salud del Presidente. Está muy bien. Ayer dio un excelente discurso. Estamos entrando en una etapa electoral y empiezan todo tipo de especulaciones absurdas. Es lamentable que operen de esta manera”, respondió el vocero durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.

Fuente: Clarín