Almorzaba con sus hijos, se atragantó y murió al llegar al hospital

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Una mujer de 30 años murió luego de atragantarse mientras almorzaba junto a sus hijos y su madre en la localidad de Sumampa, Santiago del Estero. El episodio ocurrió el domingo al mediodía y, pese al rápido traslado y a las maniobras de reanimación, la víctima falleció poco después de ingresar al hospital.

La mujer fue identificada como Vanina Soledad Sosa. El hecho ocurrió alrededor de las 13.30, cuando se encontraba en su domicilio compartiendo el almuerzo con su madre y sus dos hijos, un niño de 11 años y una niña de 6.

En medio de la comida, un alimento le provocó una obstrucción de las vías respiratorias. Ante la desesperación por la situación, los menores salieron de la vivienda en busca de ayuda.

Los pedidos de auxilio fueron escuchados por un vecino, quien acudió al domicilio y trasladó a la mujer en su vehículo particular hasta el hospital de Sumampa.

Sosa ingresó al centro asistencial en estado crítico. El personal médico inició de inmediato maniobras para intentar desobstruir las vías respiratorias y realizó reanimación cardiopulmonar.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de los profesionales y a la rapidez del traslado, la mujer no respondió a las maniobras y su fallecimiento fue constatado pocos minutos después de su llegada al hospital.

Tras conocerse el desenlace, efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 33 de Sumampa, dependiente de la Seccional 15 de Ojo de Agua, se presentaron en el centro de salud.

Los agentes entrevistaron a los familiares e iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del fallecimiento.

La causa fue caratulada inicialmente como muerte natural, mientras se aguardaba la certificación médica del deceso para avanzar con las medidas judiciales correspondientes.