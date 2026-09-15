Detuvieron al principal sospechoso del crimen de Leonel, el nene de 7 años asesinado durante un tiroteo entre bandas narco en Mendoza

La Policía de Mendoza detuvo al principal sospechoso por el crimen de Leonel Ortiz, el niño de 7 años asesinado durante un tiroteo entre bandar narco en el barrio Las Heras. El arresto ocurrió esta mañana en el barrio San Martín, menos de 12 horas después de que los investigadores lo identificaran como el presunto autor de los disparos.

La causa quedó a cargo de la Dirección de Investigaciones, que durante la noche reunió elementos para establecer la identidad del sospechoso. Las declaraciones testimoniales incorporadas al expediente llevaron a la Fiscalía interviniente a ordenar su captura antes del mediodía de este martes.

Según indicaron fuentes del caso a Infobae, los agentes policiales mantuvieron un operativo durante toda la madrugada hasta localizar al hombre en el barrio San Martín. Tras su detención, quedó a disposición de la Justicia.

El acusado está sindicado como el presunto responsable de los disparos que provocaron la muerte del niño. La causa continúa bajo las directivas de la Fiscalía interviniente, que deberá determinar las circunstancias del ataque y reunir las pruebas necesarias para avanzar con la imputación.

El enfrentamiento armado ocurrió alrededor de las 21:16, cuando ingresó un llamado a la línea de Emergencias que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego en un domicilio del citado barrio.

Según las primeras averiguaciones, un grupo de personas habría ingresado a una vivienda y efectuó una importante cantidad de disparos, uno de los cuales hirió a Leonel Santino Ortiz , la víctima.

Posteriormente, desde el Hospital Carrillo informaron el ingreso de un menor de 7 años con una herida de arma de fuego, trasladado en un vehículo particular.

Pese a la asistencia médica recibida, las autoridades del centro de salud confirmaron el fallecimiento del menor a causa de un shock hipovolémico, provocado por la importante pérdida de sangre que sufrió al recibir el disparo.

Fuente: Infobae