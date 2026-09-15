Detuvieron a un entrenador de boxeo acusado de golpear y atacar a su expareja

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Un hombre de 41 años, identificado como S.O.G. y dedicado al entrenamiento de boxeo, fue detenido en Chaco acusado de ejercer violencia contra su expareja. La mujer denunció que el hombre la golpeó, le arrojó un objeto y luego la tiró al suelo y la inmovilizó colocando una rodilla sobre su cuello.

El episodio se habría desencadenado luego de que la hija que ambos tienen en común regresara llorando de la casa de su padre. Según relató la mujer, la niña había ido a pedirle dinero a su padre para comprar algo en un kiosco y, de acuerdo con su relato, el hombre la habría zamarreado y golpeado.

La denunciante, que está separada del acusado desde hace cuatro años y vive a unos 200 metros de su domicilio, se dirigió hasta la vivienda del hombre para hablar sobre lo ocurrido.

Sin embargo, la conversación terminó en una discusión. Según consta en la denuncia, el hombre le pidió que se retirara y posteriormente le habría dado un golpe de puño en el rostro.

La mujer aseguró que, después del golpe, comenzó a tener problemas en la visión. “Mi vista queda en rojo, en sangre”, relató. Ahora deberá realizarse estudios médicos para determinar el alcance de las lesiones.

La situación habría escalado cuando el acusado tomó un hierro que se encontraba sobre una mesa y se lo arrojó. La mujer intentó tomarlo y, según su denuncia, el hombre se abalanzó sobre ella, la tiró al suelo y la inmovilizó.

“Se subió arriba de mí y me puso la rodilla en el cuello y me decía que suelte el hierro”, relató la denunciante.

El episodio ocurrió delante de la hija de ambos. Al observar a su madre en el suelo, la niña pidió ayuda a su tío, quien intervino ante la situación.

Ese mismo día, la mujer realizó la denuncia contra su expareja. A partir de la presentación, el hombre fue detenido e imputado por los delitos de amenazas y lesiones agravadas por el vínculo, en concurso real.

La investigación está a cargo de la fiscal Gisela Oñuk, quien ordenó distintas medidas de prueba y dispuso incorporar los certificados médicos realizados por el médico forense para determinar con precisión la gravedad de las lesiones.

La fiscal también señaló que la situación procesal del acusado estaría encaminada hacia una prisión preventiva, aunque aclaró que la imputación podría modificarse a partir de los resultados de las medidas probatorias.

La denuncia además permitió incorporar antecedentes sobre la relación. La mujer aseguró que existen al menos dos denuncias previas vinculadas con su expareja.

Una de ellas habría sido presentada por la propia denunciante por un episodio de violencia de género ocurrido cuando todavía mantenían la relación.