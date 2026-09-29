La oposición presiona para avanzar con créditos blandos del Estado para los deudores

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados podría enfrentar esta tarde una nueva embestida de la oposición que busca presionar al Gobierno en una comisión clave con otro tema sensible: morosidad y endeudamiento familiar.

El encuentro arrancó pasadas las 14 en un plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa de la Competencia, ambas con mayoría libertaria.

En ese escenario, el Gobierno confía en avanzar con el dictamen de mayoría gracias al apoyo de sus históricos aliados de Pro y la UCR.

Aun así, el peronismo de Unión por la Patria (UP), sectores de Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y distintos bloques provinciales trabajaron esta mañana para confluir en otro dictamen de minoría, con el que buscarán presionar a La Libertad Avanza para llevar el tema al recinto la semana que viene, según pudo saber LA NACION .

Desde los bloques críticos manifestaron su intención de convocar a una sesión especial el 7 de octubre , en la que, según deslizan algunos sectores, podrían insistir con la prórroga de la emergencia en discapacidad.

Se trata de una maniobra que representa un desafío para el Gobierno , que intenta dilatar el debate por discapacidad hasta después del tratamiento del Presupuesto.

En lo que refiere a morosidad, los números están ajustados.

Si bien el peronismo logró condensar en un borrador los casi 50 proyectos que circulaban, todavía enfrenta la difícil tarea de conseguir el aval de algunos aliados que podrían definir la pulseada. Es el caso de Argentina Federal, el bloque comandado por el exgobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad, que evalúa esta tarde avanzar con un dictamen propio.

Sin embargo, en el recinto podría inclinarse por apoyar la iniciativa de la oposición, que apunta a crear una línea de crédito directa de la Anses destinada a jubilados, trabajadores, monotributistas y beneficiarios de programas sociales.

El objetivo: que los consumidores puedan cancelar deudas contraídas con tarjetas y otros proveedores no financieros de crédito y reemplazarlas por un financiamiento en condiciones “menos perniciosas”.

Según pudo saber LA NACION , la iniciativa contempla préstamos de hasta $1,5 millones, “en condiciones normales de mercado”, y establece que la relación entre la cuota y los ingresos del beneficiario no podrá superar el 30%.

“Estamos ante un dictamen que nos costó muchísimo trabajo, porque había 50 proyectos dando vuelta, pero es un régimen de regularización y de alivio financiero puntual. Por 180 días se declara la emergencia por esta situación. Puntualmente, van a poder adherir personas que adeuden hasta 3 canastas básicas totales”, precisó Pablo Juliano, de Provincias Unidas.

En las antípodas se ubica el oficialismo. Mientras un sector de LLA se desvelaba para ver cómo lidiar con la crisis en discapacidad y contener a los aliados, otro, a cargo de la diputada Silvana Giudici, terminaba de delinear un borrador que no incluye en su abordaje la cuestión del desendeudamiento, mucho menos la posibilidad de una propuesta que incluya un refinaciamiento por parte de los bancos y las fintech .

Aún así, algunos libertarios se jactan de que cuentan con el aval de sus históricos aliados. Es más, hay quienes se arriesgan a decir que en una eventual sesión contarían con los números para aprobar su propio proyecto. Sin embargo, sobran las críticas por fuera del universo libertario en torno al texto oficial, calificado por diputados de varios bloques como “ultra lavado” y “la nada misma”.

Es que la iniciativa no apunta a dar respuesta a la situación más urgente, sino que pone el foco en la prevención. Según explican fuentes de LLA, busca “darle más transparencia a la información financiera, desagregar bien los costos financieros, las tasas y la cuestión impositiva para que el consumidor sepa lo que va a pagar”.

Además, incorpora capítulos de educación financiera y digital , junto con otras herramientas destinadas a facilitar el control y el manejo de la cartera de préstamos de cada cliente.

Fuente: La Nación