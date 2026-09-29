En la antesala del viaje de Milei a Francia, el Gobierno reúne nuevamente a su mesa política

El Gobierno reunía nuevamente esta tarde a su mesa política , en la antesala del viaje del presidente Javier Milei y de una parte de su Gabinete a París, Francia, para participar de la denominada Argentina Week , con la que la gestión libertaria busca promover las inversiones en el país.

Entre quienes formarán parte de la comitiva están cuatro miembros de la mesa política: la secretaria de la Presidencia, Karina Milei , que encabeza los encuentros semanales; el jefe de Gabinete, Diego Santilli ; el ministro de Economía, Luis Caputo , y el secretario de Prensa, Fabián Fernández .

El viaje incluye, además, la participación de 13 gobernadores aliados, claves para el oficialismo en su búsqueda de votos para la aprobación de los principales puntos de su agenda legislativa del próximo trimestre. En la que sobresalen, entre otros proyectos, el de reforma política , con la posible eliminación de las PASO, de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.

El encuentro de este martes se ve también atravesado por la consternación que genera en el oficialismo el fallecimiento del senador por La Rioja Juan Carlos Pagotto .

El deceso de Pagotto, un hombre del corazón del oficialismo, muy cercano a Martín y Eduardo “Lule” Menem , se conoció esta mañana y desde entonces se sucedieron numerosas expresiones públicas de dolor a través de las cuentas de la red social X de los diferentes referentes del espacio libertario.

La sucesión de Pagotto al frente de la estratégica Comisión de Acuerdos que él presidía, podría ser tema en la reunión de este martes, según dijeron a LA NACION fuentes que la integran.

Mientras que la banca de Pagotto será ocupada por la suplente Claudia López , hay quienes desde las filas violetas creen que para presidir la Comisión podría terminar siendo elegida la neuquina Nadia Márquez , de extrema confianza de Balcarce 50 y específicamente de Karina Milei, como sucesora de Pagotto.

El encuentro de este martes tiene en la mira la hoja de ruta de la agenda legislativa en la que, además de la reforma política, también se inscribe, entre otros puntos, la discusión por el Presupuesto 2027 . Para todos esos temas será clave el acompañamiento de los mandatarios provinciales, varios de los cuales participarán del viaje a Francia.

La lista de los mandatarios locales que participarán de esta edición de la Argentina Week está integrada por Jorge Macri (CABA); el gobernador Rolando Figueroa (Neuquén), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Con todos ellos, el jefe de Gabinete Santilli vino teniendo contactos aceitados , en especial en las últimas semanas y son claves para la hoja de ruta legislativa del Gobierno en el último trimestre del año.

En el último encuentro de la mesa política, el pasado martes, sus integrantes buscaron bajar los decibeles después de diferencias y cortocircuitos públicos, con la disonancia de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich , por los ajustes en Discapacidad. Incluidos en el Presupuesto 2027, los recortes, según contó la propia Bullrich, no habían sido anticipados en el encuentro de mesa política que se realizó el martes 13, apenas minutos antes de conocer los números planificados para el año próximo, por el Ejecutivo.

Además de Karina Milei, Bullrich, Santilli, Fernández, Caputo, y los Menem, la mesa política se completa con el vicejefe de Gabinete Ignacio Devitt ; y el asesor presidencial Santiago Caputo .

El Gobierno cifra importantes expectativas en esta nueva edición de la Argentina Week después del escándalo que rodeó la anterior edición, realizada en marzo pasado, en Nueva York.

En esa oportunidad, el evento, sobre el que había mucha expectativa, estuvo completamente eclipsado por el escándalo que se abrió cuando se conoció que el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni , había sido acompañado por su mujer, Bettina Angeletti .

El hecho, que chocaba de frente con el relato libertario de austeridad y conductas anti-casta, abrió lugar a una serie develaciones sobre el patrimonio y movimientos de dinero de Adorni y su mujer, lo que terminó en un escándalo con investigación penal sobre ambos por presunto enriquecimiento ilícito .

Desde entonces se abrió una etapa de casi cuatro meses, que acarrearon un fuerte desgaste para el Gobierno, y que terminó con la salida de Adorni del cargo, a fines de junio pasado.

Esa investigación penal sigue su curso y en las últimas horas el juez Ariel Lijo aprobó un pedido del fiscal , Gerardo Pollicita, para ampliar el rango temporal de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La medida avalada por el magistrado incluye la verificación de las billeteras virtuales del exjefe de Gabinete, preservadas por claves secretas que el acusado entregó a la Justicia en el marco de unas primeras justificaciones sobre el origen de su dinero, que no terminaron de conformar a la justicia.

Fuente: La Nación