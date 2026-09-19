La justificación de Santilli por la queja de Bullrich sobre los cambios en el área de Discapacidad

En medio de la tensión interna por las modificaciones en el área de Discapacidad incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027, el jefe de Gabinete, Diego Santilli , negó que lo haya sorprendido la declaración de la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza Patricia Bullrich, quien había afirmado que "no se enteró" del cambio cuando se analizó la iniciativa en la mesa política del Gobierno de Milei.

"Nosotros tenemos una mesa de trabajo los martes (Mesa Política) y en esa mesa de trabajo hablamos los temas…Algunos con más profundidad, otros con profundidad pero no total, pero sí lo hablamos. Patricia se tuvo que ir antes el martes, pero lo hablaremos …Los temas nuestros los hablamos el martes", enfatizó Santilli.

Al ser consultado por la prensa en la puerta del Sanatorio Mater Dei sobre si él también había sido "tomado por tonto", como planteó Bullrich, Santilli respondió: "No, no. Los temas nuestros los hablamos los martes".

Ante la repregunta acerca de si la modificación en el área de Discapacidad había sido tratada en ese ámbito, el jefe de Gabinete respondió con una comparación futbolística: " Como en el fútbol, nosotros en el vestuario hablamos los temas. En la mesa política se hablan los temas".

Al referirse al video que publicó Patricia Bullrich en sus redes sociales, el ministro coordinador buscó bajarle el tono a la polémica. "Estuvo muy bien. Estuvo divertido el video de Patricia y hay que tomarlo así. Me parece bien", subrayó.

Bullrich había publicado este viernes un video de un minuto y 39 segundos en el que aparece trabajando en su despacho del Senado, junto a dos colaboradores, mientras de fondo suena la canción "No me importa", de Lali Espósito. La senadora acompañó las imágenes con una frase de la canción: "Sé que todos los ‘peros’ tienen un ‘porqué’".

Respecto del tratamiento del Presupuesto 2027, el funcionario nacional sostuvo que no está "para nada" preocupado por la discusión parlamentaria. "Estamos trabajando muy bien en el Congreso. Tuvimos una muy buena sesión en el Senado el jueves", indicó.

En relación con la ley de Emergencia en Discapacidad, Santilli señaló que el Gobierno trabaja en "dos frentes" y anticipó que se aproxima una definición. "La ley se está tratando en Diputados. Ahí, con Martín Menem y el equipo del Ministerio de Salud, se está haciendo un trabajo. Estamos, creo, aproximándonos a una definición. Y a partir de si tenemos una definición vendrán las respuestas que están buscando", explicó.

Además, el ministro coordinador negó que haya habido despidos en la Quinta de Olivos y justificó la decisión de que la Casa Militar asuma la "responsabilidad integral" de la seguridad de la residencia presidencial de Olivos.

" No hubo despidos . Hubo una decisión de que esté bajo la órbita de las Fuerzas Armadas, de la Casa Militar, y esa es la decisión que tomó. Me parece muy bien, muy correcto. Es una decisión del Gobierno , es una decisión del Presidente, y me parece una buena decisión porque está bajo Casa Militar", enfatizó.

Consultado por los trabajadores que llevaban años en sus puestos, contestó: "Son decisiones políticas , decisiones de bajo quién está la órbita de la Quinta de Olivos y la decisión ya está tomada". Ante la repregunta acerca de si pasó algo puntual para que el Ejecutivo nacional tomara esa decisión, evito dar una respuesta concreta: "Muchachos, se tomó una decisión y la decisión está tomada".

En un giro clave para el esquema de la custodia oficial, el Gobierno anunció este jueves que la Casa Militar asumirá la "responsabilidad integral" de la seguridad de la residencia presidencial de Olivos así como de las viviendas transitorias utilizadas por el presidente Javier Milei y su familia. El cambio más importante, con todo, es el despido de la mayor parte del personal civil que cumplía labores domésticas en el complejo donde se alojan los presidentes.

"La Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos, así como de las residencias transitorias del Presidente de la Nación y de su familia, con el objetivo de fortalecer la seguridad y al mismo tiempo facilitar los procesos administrativos internos", indicó Presidencia en un comunicado.

En medio de diferentes rumores sobre las modificaciones, desde la Casa Rosada precisaron: "La transferencia integral de responsabilidades y bienes de la Quinta Presidencial de Olivos a la Casa Militar, que se cumplimentará en un máximo de 60 días".

La explicación oficial sostiene que el Gobierno tomó la decisión de dejar en manos del personal de Casa Militar todo el funcionamiento de la residencia de Olivos, quienes responden al general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, ante "la necesidad de elevar los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y de su entorno".

La medida se enmarca, según la Presidencia, en "la escalada de la inseguridad a nivel global y de la visita del Papa León XIV a la Argentina, que demandará un gran movimiento de personal ajeno para la ejecución de obras y la prestación de servicios necesarios para el acondicionamiento de la visita oficial". A pesar de esa explicación, vale aclarar que el Papa no tiene previsto visitar la Quinta de Olivos

Pero el comunicado omite que nunca estuvo en tela de juicio que sea Casa Militar la responsable de la seguridad el predio de Olivos. Lo que cambia es "la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y la separación de las funciones de seguridad, administración y control, lo que posibilitará reducir la estructura formal y la cantidad de personal que allí permanece". Es decir, personal dependiente del organismo de Secretaria General tomará las funciones del personal civil.

Fuente: Clarín