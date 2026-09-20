La brutal pelea en el Nascar Cup, entre Ryan Blaney y Carson Hocevar, en el “el último gran Coliseo”

Nascar Cup , Bristol y un escenario de alta tensión que revalidó aquella idea de que la cita en este óvalo está denominada como “ el último gran Coliseo ”. Pero más allá de lo estrictamente deportivo, la pelea que se desencadenó en el cierre de la competencia entre Ryan Blaney y Carson Hocevar se quedó con todas las miradas. Los golpes entre los dos pilotos tiñeron el ambiente con mucho nerviosismo y locura y las luces del espectáculo de la competencia estadounidense se posaron entre los dos equipos.

El origen del conflicto tuvo una situación puntual: Blaney buscó adelantar a Hocevar para quedarse con el segundo puesto en los últimos giros de la carrera, y cuando Hocevar intentó cruzarse delante, Blaney trató de bloquearlo, pero el corredor de Spire Motorsports, conocido por su estilo agresivo, no levantó el pie del acelerador y lo tocó por detrás . Blaney se estrelló contra el muro y se quedó sin opciones al título, ya que no pudo continuar en la carrera.

Tras ese accidente, Hocevar, que terminó tercero, se encontró con Blaney, que lo estaba esperando. Lo agarró por el traje ignífugo que utilizan para la competencia. Hubo un trompazo en la cara que le hizo volar la gorra que llevaba puesta . No se detuvo ahí la trifulca: Hocevar le dio otro golpe en la cara a Blaney, que cayó al suelo tras tropezar en el medio de la pelea. Una riña que fue intensificando con la intervención de los integrantes de los otros equipos.

Drama post-race. pic.twitter.com/vZZqtTZGCn

Blaney no paró y fue nuevamente sobre Hocevar, le dio un golpe en la cabeza, pero fueron separados rápidamente.

Luego, el corredor de Spire MotorSport se mostró desconcertado por la pelea y dijo ante la TV oficial: “ No estaba intentando estrellarme contra él , simplemente me pareció que corrí un poco y me desvié hacia la izquierda, y él dio una vuelta de campana, y yo le hice darla, así que, bueno, no hay mucho que decir. No sé qué hice mal ahí. Tenía una oportunidad para adelantarlo, parecía que él mismo había dado una vuelta de campana , y luego quiso provocar una pelea. Iba a rematar eso, y parecía que el público estaba bastante animado, así que decidí darles un poco de espectáculo por un momento ”, explicó Hocevar.

A wild scene on pit road. pic.twitter.com/lYzBtdEsqO

Y continuó: “ Él me gritó y luego se abalanzó sobre mí , y yo no iba a aguantarme algo así. Me han embestido muchas veces por la victoria; bueno, esto era por el segundo puesto, y él quería venir a pelear. Así que no creo que se haya quedado nadie detrás de mí; aquí tienen un espectáculo al estilo clásico de Bristol ”.

Blaney no hizo declaraciones después de la pelea y abandonó el circuito en un carrito de golf entre abucheos, mientras Hocevar fue despedido con aplausos.

TEMPERS FLARE AT BRISTOL! pic.twitter.com/jI5LYH9j99

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación