En qué canal San Lorenzo vs. Boca por el Torneo Clausura 2026 hoy

San Lorenzo y Boca Juniors se enfrentan este domingo desde las 14.45 en el estadio Nuevo Gasómetro con arbitraje de Nazareno Arasa en el encuentro correspondiente a la décima fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2026 con el objetivo en común de sumar tres puntos para subir posiciones en la tabla.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.07 contra 4.15 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 3.11.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue este año por el Torneo Apertura e igualaron 1 a 1 en la Bombonera. Santiago Ascacíbar abrió el marcador para el xeneize a los 55′ mientras que Gregorio Rodríguez, que había ingresado a la cancha en los instantes previos, igualó para el Ciclón 10 minutos después en el encuentro que arbitrió Pablo Echavarría.

El Ciclón, que viene de empatar 1 a 1 con Independiente en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini en el debut de Rubén Darío Insúa como entrenador, se ubica décimo en la tabla de posiciones de su zona con 11 puntos y necesita ganar para meterse en zona de clasificación a los playoffs en una temporada muy irregular donde no fue protagonista en ningún certamen.

El xeneize, por su parte, está sexto en la clasificación general del Grupo A con 14 unidades y con un triunfo se acerca a los lídres y, sobre todo, encamina su pasaje a octavos de final. Entre semana, se metió en semifinales de la Copa Sudamericana y, de la mano de Rodolfo Arruabarrena, atraviesa un presente que lo invita a soñar con cortar la larga sequía de títulos.

Para el equipo del barrio porteño de la Boca los puntos también son relevantes para la Tabla Anual, donde está cuarto con 44 tantos. Esa clasificación no solo otorga una estrella, sino que también da boletos a los certámenes internacionales de 2027 y el anhelo azul y amarillo es volver a jugar la Libertadores.

Boca y San Lorenzo se cruzaron en 214 ocasiones con 78 triunfos del xeneize, 83 victorias del Ciclón y 53 empates. El combinado de la Ribera dominó hasta la década del ‘40, cuando se consolidó la supremacía del Cuervo. En los ‘70, ‘80 y ‘90, Boca descontó esa ventaja, pero San Lorenzo la recuperó en los 2000 y es uno de los cuatro clubes argentinos con saldo a favor en los duelos contra el equipo azul y amarillo. Los otros son Gimnasia, San Martín e Independiente Rivadavia, todos de Mendoza.

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Fuente: La Nación