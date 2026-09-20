Dolores Fonzi y Mercedes Morán exhibieron tapados con un mensaje por Malvinas en el Festival de San Sebastián

Las actrices Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez lucieron unos tapados con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” durante su participación en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

La imagen fue difundida por Dolores Fonzi a través de su cuenta de Instagram , donde compartió una fotografía junto a sus compañeras durante su paso por el festival de cine español.

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En el video se ve a los cuatro actrices caminando hacia la cámara sobre la alfombra roja y voltearse para exhibir el mensaje estampado en la espalda de sus tapados .

El gesto se produjo pocos días después de una acción similar de Lali Espósito . La cantante había exhibido una remera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”.

Fuente: La Nación