Investigan un femicidio en Rosario: el cuerpo fue hallado por sus dos hijos adolescentes

Una mujer de 35 años fue encontrada muerta en la tarde de este domingo en su casa de la zona sur de Rosario , cuando sus hijos, dos adolescentes de 13 y 17 años, la hallaron en la cocina con varias heridas . El caso es investigado como femicidio por la fiscal Paula Barros de la unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación.

Los menores, luego de hallar el cadáver de Natalia Andrea G. , pidieron auxilio a una vecina y llamaron a su padre, que estaba separado de la mujer y convive con uno de los dos chicos. En la propiedad faltaba el celular de ella y el juego de llaves del hogar .

De acuerdo con la información a la que accedió Infobae , el interior del domicilio de avenida Grandoli al 3800 donde estaba Natalia G. no estaba revuelto. El cuerpo estaba boca abajo , tenía un orificio en el cráneo y otro en el cuello , que se investiga si fueron por disparos de arma de fuego, y un traumatismo en el rostro .

Los médicos que trabajaron en la escena estiman que la mujer habría fallecido en la madrugada del domingo. En el lugar no se encontraron vainas servidas , pese a que los vecinos dijeron haber escuchado sonidos de tiros.

El cuerpo fue enviado al Instituto Médico Legal de Rosario para la realización de la autopsia, que se hará bajo el protocolo de femicidio . La fiscal Barros solicitó medidas a la Agencia sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Investigaciones, como la toma de testimonios y relevamiento de cámaras de videovigilancia de la zona .

Se investiga si antes del ataque la mujer había recibido amenazas por parte de una persona que le reclamaba por una deuda económica .

El pasado sábado también se halló el cuerpo totalmente calcinado de una persona, cuando un transeúnte llamó a la Policía por un olor nauseabundo que salía de una fosa de cemento de tres metros de profundidad -donde se veía un bulto- situada en las inmediaciones de Bordabehere al 2900 de Villa Gobernador Gálvez. Según los primeros trabajos de los médicos, bomberos y policías, llevaba allí varios días.

El estado de descomposición del cadáver hizo difícil la toma de huellas o la preservación de las manos, por lo que se harán medidas complementarias para establecer su identidad, la fecha de la muerte y la posible causa.

Fuente: Infobae