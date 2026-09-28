Así es Coraje Mendoza, el restaurante que abrió Lautaro Martínez dentro de una bodega: platos nacionales y fusión italiana

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo sumaron un nuevo proyecto gastronómico llamado Coraje Mendoza . Tras la apertura de Coraje Milano , en Italia, la pareja se aventuró en la apertura de este viñedo ubicado en la provincia natal de la modelo que apunta a una experiencia distinta, conectada con la naturaleza y vinculada estrictamente a la degustación de distintas cepas de vino .

Ubicado dentro del predio de Cittanina , la bodega que la pareja tiene en Las Compuertas, Luján de Cuyo , Martínez y Gandolfo inauguraron el viñedo el pasado 17 de abril con una exclusiva cena para amigos y familiares donde disfrutaron de distintas variedades de picadas y vinos para darle comienzo a este segundo emprendimiento gastronómico que es supervisado por Andrés Gandolfo y Alejandra Flores, padres de Agustina.

A raíz de la convocatoria a la selección argentina para afrontar tres encuentros amistosos, donde se despedirá, en el último de ellos, a Lionel Messi , el futbolista, junto a su pareja y sus dos hijos, Nina y Theo , compartieron una jornada única en la bodega, donde cocinaron, disfrutaron el día libre y compartieron junto a familiares de un evento para promocionar el viñedo.

“ Toda la familia junta , mi lugar en el mundo, mucho vinito, comida rica, gente linda y jodita. No puedo pedir más”, enumeró Gandolfo en un posteo de Instagram, donde mostró las diferentes actividades de un día que empezó y terminó en familia.

En cada una de las postales Gandolfo dejó entrever su look total black , acompañado por un sombrero a tono para hacerle frente a una jornada soleada.

Por otra parte, el delantero del Inter de Milán y selección argentina optó por un outfit más informal de día.

De paseo con dos llamas, supervisados por la presencia de sus hijos; contemplando algunas verduras recién cosechadas de la huerta y, como no podía ser de otra forma, destapando uno de los vinos de la bodega, Martínez y Gandolfo compartieron en Instagram cómo fue uno de sus días en el país, donde decidieron invertir en el rubro gastronómico para tener una apertura comercial el día que el futbolista decida retirarse de la actividad profesional.

En lo que fue la primera inversión en el rubro gastronómico, Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo abrieron en 2022 el restaurante Coraje Milano , ubicado en el barrio de Brera, epicentro del estilo y la moda en Milán. La atractiva propuesta, orientada a seducir el paladar de locales y turistas mediante una experiencia integral, conecta las culturas italianas y argentinas en un solo lugar.

Con el objetivo de idear un concepto que integrara el desayuno, el brunch y la cena, la modelo, de profesión nutricionista, ideó los maridajes para hacer crecer la marca en el mercado italiano. Para darle un toque profesional, el chef napolitano Domenico Paesano se encargó de idear una carta equilibrada para los comensales.

La filosofía gastronómica del lugar combina distintos platos típicos de ambas naciones como las empanadas, pizza y otro tipo de recetas. Uno de los platos estrellas de la casa es la tarta Vesuvio , en un homenaje familiar a las tostadas con manteca y dulce de leche que comía Agustina Gandolfo en su niñez.

Fuente: La Nación