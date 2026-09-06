Insúa vuelve a San Lorenzo y ya piensa en Independiente: “Lo que puedo garantizar es que trabajaremos mucho”

Rubén Darío Insúa iniciará esta semana su tercer ciclo como entrenador de San Lorenzo. El acuerdo está cerrado y su estreno oficial se producirá el próximo domingo, cuando el Ciclón visite a Independiente, en un contexto de renovado optimismo luego del triunfo por 1-0 sobre Talleres, en el Nuevo Gasómetro, con un gol de Alexis Cuello. En ese encuentro, el equipo fue conducido de manera interina por Walter Perazzo.

Mientras terminaba de acordar su regreso al club de Boedo, el Gallego se mostró confiado en que la negociación llegará a buen puerto. “A la tarde tendremos una última charla pero sí, cerraremos el acuerdo. Será la primera vez que nos veamos”, aseguró en su llegada esta mañana al aeropuerto de Ezeiza, procedente de Miami.

El entrenador, que viene de dirigir a Barracas Central reconoció además que no imaginaba una vuelta tan cercana a su salida. “No esperaba tan rápido la vuelta, pasaron 2 años y medio. Tuve que esperar más la vez pasada, ja. Estoy contento de estar nuevamente en el club”, afirmó.

Insúa, que en la temporada 2002/2003 ganó la Copa Sudamericana y también condujo a San Lorenzo entre 2022 y 2024, siguió de cerca la presentación del equipo frente a Talleres y destacó el rendimiento colectivo que exhibió el conjunto azulgrana. “El equipo ayer ganó bien. Buen partido, fue superior y eso no es poca cosa” , valoró.

Consultado sobre el esquema táctico que pretende implementar en esta nueva etapa, evitó atarse a un sistema fijo y explicó que las características de los futbolistas serán determinantes. “El sistema depende de las características. El equipo jugó con línea de 5 y ayer con 4”, señaló.

A diferencia de otros regresos que suelen estar marcados por comparaciones inevitables, el técnico prefirió enfocarse en el presente y en los desafíos que plantea esta nueva experiencia. “No quiero comparar con el ciclo anterior, cada momento tiene similitudes o no, pero uno redescubre qué mejorar en el día a día para ser competitivo ”, sostuvo.

Con solo una competencia por delante en el tramo final del año, Insúa considera que tendrá más margen para trabajar con profundidad. “Al tener una sola competencia tenemos semanas largas de trabajo, y permite conocer al plantel. Trabajar mucho para que el equipo crezca, que es lo normal. Estamos a tres meses de terminar la temporada”, explicó.

En esa línea, dejó en claro cuál será una de sus prioridades desde el primer entrenamiento. “Cuando uno se hace cargo de un equipo hay que sacar lo máximo individual y colectivamente”, remarcó.

🦁🗣️ LA PALABRA DE RUBEN Insua habló en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza previo a firmar su contrato como entrenador de #SanLorenzo 📹 @maxipereira22 / @SanLorePrimero pic.twitter.com/p6hl0A5Gop

Y completó su mensaje con una promesa para los hinchas azulgranas, que celebran su regreso luego de dos años y medio: “ Lo que puedo garantizar es que trabajaremos mucho y dedicarle todo el tiempo necesario al crecimiento del equipo”.

Con el acuerdo encaminado y la presentación inminente, Insúa comenzará una nueva etapa en San Lorenzo con el objetivo de potenciar a un plantel que llega fortalecido por la reciente victoria ante Talleres. Independiente será la primera medida para un entrenador que vuelve a una casa conocida y que busca imprimir nuevamente su sello en Boedo.

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Fuente: La Nación