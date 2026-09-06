Colapinto llegó a estar tercero pero se despistó en el Gran Premio de Monza

Tras haber clasificado en el séptimo lugar para el Gran Premio de Italia, Franco Colapinto perdió el control de su monoplaza y se fue de pista en la carrera de Monza de este domingo. La maniobra se dio cuando el argentino llegó al quinto puesto , minutos después del relanzamiento tras la bandera roja por el fuerte choque que sufrió Charles Leclerc . Si bien logró recuperarse y volver al circuito, cayó al puesto 16 y perdió, al menos 11, lugares.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación