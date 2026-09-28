INSÓLITO: Buscaba escapar de la policía y quedó trabado entre dos medianeras

MADARIAGA





El hombre intentó escapar durante un control policial en el Paseo 122, entre las avenidas 13 y 14. Bomberos Voluntarios y efectivos policiales trabajaron durante una hora y media para sacarlo del lugar. Tenía una orden de detención vigente y también es investigado por un robo en un comercio.





Un hombre fue detenido en Villa Gesell luego de intentar escapar de un control policial y quedar atrapado en un sector de difícil acceso, entre las medianeras de una propiedad.





El episodio ocurrió durante la tarde del sábado en el Paseo 122, entre las avenidas 13 y 14, cuando efectivos policiales realizaban un operativo de identificación. Según se informó, el sujeto se negó a brindar sus datos personales y comenzó a correr para evitar el control.





Durante la huida, ingresó en un espacio estrecho del que no pudo salir por sus propios medios. Ante esta situación, se solicitó la colaboración de los Bomberos Voluntarios, que trabajaron junto con la Policía durante aproximadamente una hora y media hasta lograr liberarlo y concretar su detención.





Tras ser rescatado, el hombre fue trasladado para recibir atención médica y luego derivado a la Comisaría Cuarta.





Tenía una orden de detención vigente





Luego se estableció que sobre el detenido pesaba una orden de detención emitida por el Juzgado de Garantías N.º 6 de Villa Gesell, en el marco de una causa que investiga presuntos hechos de privación ilegal de la libertad, daños, lesiones leves, amenazas y desobediencia.





Además, la investigación lo vincula con un robo ocurrido en el comercio Toro Bravo, ubicado en la intersección de la avenida 4 y el Paseo 105.





La causa continúa bajo intervención judicial.