Austria busca 4700 trabajadores de la construcción y pagan sueldos de hasta 5200 euros

Austria abrió una convocatoria masiva para albañiles , con 4.700 vacantes disponibles en el sector de la construcción y sueldos que pueden llegar a 5.205 euros brutos al mes para los perfiles más especializados. La búsqueda se canaliza a través de la red EURES , el portal de empleo europeo que coordina el SEPE, y responde a la falta de relevo generacional en el rubro.

La demanda de mano de obra se distribuye en casi todo el país. Alta Austria lidera con 1.298 puestos, seguida por Baja Austria (882), Estiria (667), Tirol (555), Viena (434), Carintia (429), Salzburgo (372) y Burgenland (96). Los datos surgen del portal europeo y de los servicios de empleo austriacos.

El sector de la construcción en Austria enfrenta un problema estructural: muchos profesionales se jubilan y no hay suficientes jóvenes que los reemplacen. Como ocurre en otros países europeos, la solución pasa por contratar personal extranjero.

En Austria no existe un salario mínimo estatal. Los sueldos los define el convenio colectivo del sector, el Kollektivvertrag . Desde mayo de 2026, un peón cobra al menos 17,03 euros por hora , lo que equivale a 2.887 euros brutos mensuales . Un especialista ronda los 3.000 euros, un albañil con experiencia llega a los 3.388 euros y los oficiales pueden alcanzar los 3.722 euros. Los responsables de obra superan los 3.800 euros, mientras que oficios específicos como instaladores de chimeneas pueden cobrar hasta 5.205 euros .

A estos montos se suman extras: paga extra en Navidad, dietas diarias de hasta 20,70 euros según la jornada, pluses por nocturnidad, pagos para comida y alojamiento, y más días de vacacione.

La barrera de entrada es baja, pero hay condiciones a tener en cuenta. Se requiere ciudadanía de la Unión Europea , experiencia demostrable en obra, albañilería, pintura o fachadas, y alemán básico (el inglés suma, pero el sector exige entender la prevención de riesgos laborales). No hay límite de edad y se contratan tanto jóvenes como perfiles sénior.

El proceso de selección es directo: entrevista, prueba práctica en obra o validación de referencias. La experiencia real pesa más que los títulos. Las vacantes se consultan en la red EURES y en el AMS austriaco, el servicio público de empleo. Es clave buscar con términos en alemán como maurer (albañil) y bauarbeiter (obrero calificado).

Argentina es un país fuera de la UE/EEE, por lo que para trabajar en Austria necesitás un permiso de residencia/trabajo. La vía más interesante para trabajadores de construcción calificados suele ser la Red-White-Red Card (Rot-Weiß-Rot-Karte) . Esta tarjeta combina residencia y permiso de trabajo y, en principio, queda vinculada al empleador que figura en la solicitud.

Para construcción hay demanda: el servicio público de empleo austríaco (AMS) registra una demanda importante en construcción, obra civil y edificación, incluyendo albañiles, techistas, hormigoneros, operadores de maquinaria y otros oficios.

Un punto importante: no alcanza simplemente con viajar a Austria como turista y empezar a trabajar . Para la Red-White-Red Card, en general necesitás primero un empleador austríaco; la excepción de buscar trabajo sin empleador está prevista para la categoría de trabajadores very highly qualified , que no es la vía habitual para un trabajador de construcción.

Fuente: TN