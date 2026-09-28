Una mujer de General Madariaga denunció una estafa por WhatsApp tras transferir $1.200.000

MADARIAGA





La víctima recibió un mensaje en el que una persona se hizo pasar por su sobrina y le pidió dinero para reparar un teléfono celular. La maniobra quedó al descubierto cuando le solicitaron los datos de una tarjeta de crédito de un familiar fallecido.





Una mujer de 75 años denunció haber sido víctima de una estafa virtual en General Madariaga, luego de realizar transferencias por un total de $1.200.000 a partir de un mensaje recibido a través de WhatsApp.





Según consta en la denuncia, el hecho ocurrió durante la mañana del viernes 25 de septiembre, cuando su hermana, identificada como María Cristina, recibió un mensaje de una persona que se hizo pasar por su sobrina. En la comunicación, le solicitaban dinero para solucionar un inconveniente con un teléfono celular.





Ante el pedido, la mujer realizó varias transferencias desde una cuenta del Banco Provincia por un monto total de $1.200.000, a una cuenta cuyo titular sería una mujer identificada en la denuncia.





Posteriormente, la supuesta sobrina explicó que el número desde el cual se habían comunicado pertenecía a una compañera de trabajo, quien le había prestado el teléfono porque el suyo se encontraba en reparación. Esa explicación hizo que las mujeres no sospecharan inicialmente de la situación.





Cómo descubrieron la estafa





La maniobra quedó al descubierto cuando, luego de las transferencias, les solicitaron los datos de la tarjeta de crédito de un cuñado de la denunciante, quien había fallecido hacía tres años. En ese momento, ambas advirtieron que podían estar frente a una estafa.





La mujer radicó la denuncia el lunes 28 de septiembre y manifestó que lo hizo con el objetivo de presentar la documentación correspondiente ante la entidad bancaria.





La investigación deberá determinar quiénes estuvieron detrás de la maniobra y qué destino tuvo el dinero transferido.