Indagarán al hombre al que Sofía Gonet denunció por acoso y que amenazó a Homero Pettinato

Días después de la tensa situación que vivió Homero Pettinato en su programa de streaming, la justicia porteña citó a indagatoria al hombre que lo amenazó en vivo: Hernán di Carlo. También fue denunciado por la expareja de Pettinato, Sofía Gonet , por acoso. Ahora un juzgado de Junín, en la Provincia, lo notificó sobre su citación para este viernes en una fiscalía de la Ciudad. Según trascendió, es beneficiario de una pensión por discapacidad y tendría antecedentes penales.

Claudio Hernán Di Carlo, alias Hernán Bloquero, tiene, según lo denunciado públicamente, un historial de acoso y amenazas. Así lo aseguró al aire Pettinato durante su programa de streaming en Olga a inicios de esta semana, cuando denunció que Di Carlo lo amenazó desde un ventanal de los estudios del canal. También Pettinato explicó que el hombre estaría obsesionado con Sofía Gonet, su expareja, desde tiempo atrás.

La influencer declaró el martes en esa línea: "Es algo con lo que vengo lidiando hace tiempo . Es una persona que, desde antes de hacerme muy conocida, subía cosas de mí todo el tiempo, se hacía tatuajes con mi cara, con mis ojos, con mi nombre. Me hacía rituales con velas, con sales, con mis fotos, todas cosas así, o sea, obsesión".

En las últimas horas, el fiscal Federico Taramelli, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de CABA, citó a Di Carlo a indagatoria por el delito de amenazas simples. Por su parte, un juzgado de Junín notificó al fiscal Taramelli sobre la situación del acusado, como así también dispuso de forma urgente una evaluación psicofísica y, de resultar necesario, su internación u otra medida terapéutica.

La situación de Di Carlo: según fuentes del caso, tiene una pensión por discapacidad y un curador oficial designado por la Justicia de Junín, en el marco de una causa que tramitó en el fuero Civil y Comercial de ese departamento judicial. Si bien las fuentes de la investigación no precisaron al respecto, la tutela legal sobre Di Carlo habría decantado porque tiene antecedentes penales por desobediencia , luego de una pelea con agentes de la policía en la vía pública.

Di Carlo fue citado para este viernes al mediodía para la indagatoria por el delito de amenazas simples (que es excarcelable). Pettinato, por su parte, tiene botón antipánico y consigna móvil en los estudios de Olga y otra fija en el domicilio.

En paralelo, a la Unidad Fiscal Este del Ministerio Público Fiscal porteño llegó la denuncia de Sofía Gonet : hostigamiento en contexto de violencia de género . También ella tiene botón antipánico y consigna policial en su casa.

El acusado se pronunció de manera pública también en estas últimas horas, con el medio Primicias Ya. " ¿Cómo no me voy a poner mal por la mujer que llevo siete veces en mi piel? Solamente le voy a pedir disculpas a La Reini Gonet. También me aconsejaron que le pidiera disculpas a Homero", aseguró Di Carlo.

"Voy a ver si la semana que viene voy a la comisaría a aclarar todo esto porque hasta que esto no se termine, yo no voy a poder estar tranquilo", continuó su argumento.

Y consultado sobre qué le diría a Gonet, señaló: "No, no le quiero decir nada; y no quiero saber más nada tampoco. Esto que me hizo, de decir que yo la acosaba... no quiero saber absolutamente más nada".

Fuente: Clarín