Estrés postraumático y legítima defensa: los atenuantes a los que se aferra el acusado de matar Federico Aramburú

La última audiencia antes de conocer el veredicto en el juicio por el crimen del ex jugador de Los Pumas Federico Martín Aramburú (42) , cometido en marzo de 2022 en París, se llevó a cabo este jueves en el Tribunal de Apelaciones de la capital francesa, donde la defensa del principal acusado, Loik Le Priol (32) sostuvo en su alegato el argumento de que actuó en “defensa propia”.

La sentencia conocerá este viernes, en coincidencia con la llegada del Papa León XIV a suelo parisino, por lo que la ciudad estará blindada por las medidas de seguridad.

La fiscalía había pedido 27 años de prisión para Le Priol como autor del asesinato , mientras que los abogados del acusado solicitaron que la pena sea de entre 8 y 25.

A diferencia de la audiencia del miércoles, la mayoría de la familia Aramburú no estuvo presente en la sala Voltaire del tribunal. Solo María, la esposa de Federico, y su padre estuvieron sentados en el sector de la parte civil.

Xavier Nogueras, el abogado de Le Priol, consideró en su alegato que la chaqueta que llevaba el acusado al momento del hecho resulta fundamental para argumentar la “legítima defensa”.

“Esta chaqueta está rota. En los videos se observa que la chaqueta se rasgó, tras los disparos contra el señor Aramburú. Esta chaqueta dice algo. ¿Qué significa? Significa que el señor Le Priol fue inmovilizado por la chaqueta. No pudo marcharse ”, explicó.

“Cuando el señor Aramburú se abalanzó sobre el señor Le Priol fue para salvar su vida. Hubo un intercambio de golpes”, dijo y continuó: “Lo que el señor Le Priol ignora es que el señor Aramburú tiene dos balas en el cuerpo. Falta un elemento absolutamente esencial, un dato clave”.

Según Nogueras, “Aramburú hizo lo necesario para defender a su amigo (Shaun Hegarty)” y añadió: “Su actitud es heroica. Tiene dos balas en el cuerpo. Se abalanza sobre Le Priol. Y tiene razón, porque es una amenaza. Pero lo que el señor Aramburú ignora es que Le Priol está armado”.

“No creo que el señor Le Priol les pida que lo absuelvan. Quiere que entiendan que actuó en legítima defensa. No quiere que la gente piense que se puso detrás de Aramburú y le disparó brutalmente” aseguró el abogado.

En el tramo final de su exposición, Nogueras repasó el historial militar Le Priol y remarca que “siempre ha amado el mar”. Entonces, miró a su defendido y le dijo: “Usted que tanto ama el mar, al que no ha visto en casi cinco años, espero que pueda verlo pronto, no dentro de 27 años”.

El perfil psicológico de Le Priol fue debatido durante el juicio por los peritos expertos en la materia que se refirieron a su estrés postraumático tras ser comando de la Marina y las fuerzas especiales francesas en África, las secuelas y la conducta violencia le costó la expulsión del cuerpo militar.

Al respecto, el otro abogado del imputado, Pierre Henri Baert, indicó que “ debe entenderse que Le Priol no nació siendo Hannibal Lecter (por el personaje de ficción que es un asesino serial en la película 'El silencio de los inocentes´). Si tenía rasgos psicopáticos, eran lo suficientemente leves como para que el ejército aceptara su alistamiento”.

“No podemos afirmar que en 2022 es psicópata por culpa del alcohol. Pero es necesario matizar. Es multifactorial. Bebe porque quiere adormecer sus impulsos”, dijo el defensor al jurado.

“Deberán tener en cuenta su capacidad mental disminuida” , les indicó y se preguntó: “¿Debería recibir una condena reducida?”

Entonces, elaboró una extensa respuesta en la que remarcó: “Si consideramos la escalada de violencia de esa noche, todo terminó para él cuando abofeteó al señor Hegarty. ¡Qué descaro! Sin embargo, la acción de Aramburú (al quitarle la capucha) fue violenta, injusta y humillante. Y el señor Le Priol no es responsable de ello”.

“A pesar de su afición a las armas y su tendencia a la violencia, no sacó su arma cuando fue a abofetear a Hegarty, ni cuando Aramburú le quitó la capucha, ni durante la pelea, ni cuando persiguió a los jugadores de rugby, ni cuando oyó los disparos, ni cuando vio a los jugadores de rugby. Solo la sacó cuando estos entraron en contacto con él y le golpearon con una bolsa de hielo. ¿Debería haber sacado su arma? No, por supuesto que no. ¿Fue esa la única vez que la sacó? Sí. Esa es la realidad de este caso. Dado que no fue el único implicado en esta escalada, sí, se le aplicará la reducción de pena”, insistió.

Y, seguidamente, preguntó al jurado: “¿Es Le Priol un hombre peligroso? ¿Debería ser encarcelado durante 27 años?". A lo que respondió que entre 8 y 25 años sí, pero no lo que pidió la fiscalía.

Baert alegó shock postraumático para Le Priol. Los miembros del jurado que rodeaban a Franck Zientara, el presidente del tribunal, lo escucharon atentamente. Algunos fueron tomando notas.

“Todos somos diferentes ante el horror, ante el trauma” , señaló el abogado, mientras Le Priol miraba al suelo y un ventilador giraba a sus espaldas.

“Nos alegra mucho tener a gente como Le Priol en el ejército luchando allí. Quiero que tengan en cuenta en sus deliberaciones toda la violencia de la que fue capaz, pero también el bien que hizo en su vida ”, se dirigió al jurado y subrayó que lo que mejor define al acusado es el hecho de que “estuvo en el ejército”.

Para Baert, “el propósito de estas tres semanas de audiencias ha sido plantear la pregunta si ¿puede el estrés postraumático seguir activo siete años después de los hechos en una persona?”, e insistió: “Esa es la única pregunta que deben hacerse”.

Según el abogado, “es una locura decir que el estrés postraumático puede desaparecer en dos años”.

En definitiva, la respuesta final llegará este viernes, cuando el jurado termine de deliberar y el juez de el veredicto.

Periodista,

Fuente: Clarín