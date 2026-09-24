El Senado aprobó la reforma al BCRA con cambios: el texto vuelve a Diputados y el peronismo ayudó a blindar un artículo clave

Con cambios, el Senado aprobó el proyecto del oficialismo que modifica la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y ahora deberá volver a Diputados para su ratificación. Aunque votaron en contra del proyecto en general, los peronistas ayudaron a blindar un artículo clave.

La norma -que ya tenía media sanción de Diputados- fue aprobada en general por la Cámara Alta con 46 votos a favor y 22 en contra . Consiguió dos tercios de los presentes.

Para conseguir el aval, el oficialismo acordó con la oposición dialoguista quitar del proyecto el punto que planteaba la necesidad de una mayoría agravada de dos tercios en ambas Cámaras (Diputados y Senado) para remover a los directores del BCRA.

El nuevo texto establece tanto la designación como la remoción por mayoría absoluta y por decisión únicamente de la Cámara Alta.

Esa modificación, d el artículo 3, fue votada en particular y con apoyo de Unión por la Patria arañó la unanimidad : consiguió 66 votos a favor y 2 en contra. De esta manera, el peronismo ayudó a blindar ese artículo porque si Diputados quiere insistir con la redacción original necesitaría más de dos tercios .

Como contó Clarín, los aliados no estaban de acuerdo con que la mayoría necesaria para remover a las autoridades del Banco Central fuera de dos tercios, una exigencia que la Constitución Nacional establece para casos puntuales, como el juicio político y la designación de los jueces de la Corte Suprema.

Además, cuestionaban que se incorporara a la Cámara de Diputados en un proceso que, hasta ahora, es competencia exclusiva del Senado , al igual que ocurre con el acuerdo para la designación de magistrados.

El peronismo criticó fuertemente el proyecto en su totalidad pero sobre las mayorías solo había planteado que debían ser "equivalente" tanto para remoción como para la de designación.

El proyecto restituye al Banco Central como objetivo exclusivo la preservación del valor de la moneda . Para ello, elimina los objetivos incorporados a la Carta Orgánica durante la gestión kirchnerista en 2021, que incluían la promoción del empleo y del desarrollo económico con equidad social.

Además, prohíbe el financiamiento directo o indirecto del Banco Central al sector público . En ese marco, deroga el artículo 20 de la Carta Orgánica, que habilitaba los denominados adelantos transitorios al Gobierno nacional, y elimina también la posibilidad de otorgar préstamos al Estado nacional, a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires.

"La reforma pretende garantizar la independencia efectiva del Banco Central de los políticos de turno. Prohíbe la emisión monetaria dirigida a financiar directa o indirectamente al tesoro. Se acaban las trampas", defendió el proyecto el libertario Agustín Monteverde, presidente de la comisión de Presupuesto, quien apuntó contra el peronismo por los "20 años de saqueo institucional".

Uno de los puntos más criticados por la oposición tiene que ver con el artículo 13, el cual que habilita al BCRA a utilizar sus reservas internacionales como garantía para obtener financiamiento.

"Quieren pedir préstamos y REPOS de forma directa usando los ahorros de la gente como garantía para que el Banco Central tome deuda para Toto Caputo. Este proyecto es una burda mentira y lo hacen por orden del FMI", sentenció Martín Soria (UP).

La sesión abrió pasadas las 12.20 con el quórum justo, 37 presentes, porque el proyecto de Zonas Frías -segundo punto del temario- genera fuertes críticas dentro de los aliados.

Además de LLA se sentaron los tres senadores del PRO , los tres de Convicción Federal, la neuquina Julieta Corroza, el correntino Carlos "Camau" Espínola, la tucumana Beatriz Avila, los dos misioneros y la salteña Flavia Royón. De los 10 de la UCR sólo estuvieron cuatro: el jefe de bloque, el correntino Eduardo Vischi; la chaqueña Silvana Schneider; el pampeano Daniel Kroneberger y el catamarqueño Flavio Fama.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín