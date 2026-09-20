Hay alerta por tormentas y vientos de hasta 80 km/h en Buenos Aires y otras nueve provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja y amarilla por tormentas para algunos sectores de Buenos Aires , La Pampa , San Luis , Córdoba , Santa Fe , Entre Ríos y Catamarca .

Además, rige una alerta amarilla por vientos para Buenos Aires , Chubut , Río Negro , Neuquén , Mendoza , San Luis , La Pampa , Córdoba , San Juan y La Rioja . Rigen también alertas por lluvias para Chubut y Santa Cruz .

Por otro lado, la zona cordillerana de Santa Cruz , Chubut , Río Negro , Neuquén , Mendoza , San Juan y La Rioja presenta una alerta amarilla por nevadas .

A su vez, algunas zonas de Mendoza , San Juan , La Rioja , Catamarca , Salta y Jujuy presentan una alerta amarilla por viento Zonda .

El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños y fundamentalmente ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h .

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm , pudiendo ser superados de manera puntual.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional caída de granizo y fundamentalmente ráfagas intensas que podrían superar los 70 km/h .

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm , pudiendo ser superados de manera puntual.

Buenos Aires , La Pampa y Córdoba estarán afectadas por vientos del sector oeste rotando al sudoeste, con velocidades entre 30 y 50 km/h y ráfagas entre 50 y 80 km/h .

Chubut , Río Negro y Neuquén se verán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h .

Hacia la noche del domingo habrá una rotación al sector sur, por lo que la región costera de Chubut y Río Negro se verá afectada por vientos con velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h .

La zona cordillerana de Mendoza , San Luis , San Juan y La Rioja será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h .

En las áreas más bajas del sur de Mendoza soplarán vientos del sector oeste con intensidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 75 km/h .

El área será afectada por lluvias fuertes y persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm en todo el período de alerta, pudiendo ser superados de manera local.

El área será afectada por lluvias de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm , pudiendo ser superados de manera local.

Santa Cruz , Chubut , Río Negro y Neuquén estarán afectadas por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm , con los mayores valores en las zonas cordilleranas.

No se descarta precipitación en forma de lluvia y/o nieve mezclada en las zonas mas bajas. En la cordillera de Neuquén y Rio Negro no se descarta la ocurrencia de viento blanco .

Mendoza , San Juan y La Rioja están bajo alerta por nevadas de variada intensidad y chaparrones de nieve, con ocasionales tormentas. Se esperan valores totales de nieve acumulada entre 30 y 50 centímetros , que pueden ser superados de forma local.

La situación estará acompañada por vientos intensos con posible ventisca , viento blanco y reducción de visibilidad .

El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h . Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Fuente: TN